به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین بنیادی با اعلام بهره‌برداری از نخستین نیروگاه خورشیدی سازمان زندان‌ها در استان قم اظهار کرد: این پروژه با ظرفیت تولید ۱۶۵ کیلووات برق، در اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زندان‌های استان قم اجرا شده و هم‌اکنون برق تولیدی آن مستقیماً وارد شبکه برق استان شده است.



وی با اشاره به روند اجرای این طرح افزود: برنامه‌ریزی برای نصب پنل‌های خورشیدی در مجموعه زندان‌های استان قم از پایان سال گذشته و پس از تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار گرفت و با حمایت و پیگیری مستمر استانداری قم، وارد مرحله اجرایی شد.



مدیرکل زندان‌های استان قم تصریح کرد: برای اجرای این پروژه، اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت و پس از انعقاد قرارداد، عملیات نصب پنل‌ها از ابتدای سال جاری آغاز شد که در مدت حدود پنج ماه، مراحل اجرایی آن به‌طور کامل به پایان رسید و پروژه آماده بهره‌برداری شد.



بنیادی با بیان اینکه افتتاح رسمی این نیروگاه همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به استان قم انجام شد، خاطرنشان کرد: این نیروگاه خورشیدی با هزینه‌ای بالغ بر ۵.۵ میلیارد تومان احداث شده و به عنوان نخستین نیروگاه خورشیدی سازمان زندان‌های کشور، نقش مهمی در تأمین بخشی از برق استان ایفا می‌کند.



وی با اشاره به جزئیات فنی پروژه گفت: در قالب این طرح، بیش از ۲۳۰ پنل خورشیدی در محل اردوگاه حرفه‌آموزی و کاردرمانی زندان‌های استان قم نصب شده است که علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و ترویج استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ارزیابی می‌شود.



مدیرکل زندان‌های استان قم با قدردانی از حمایت‌های صورت‌گرفته در اجرای این پروژه اظهار کرد: تحقق این طرح بدون حمایت و دستور استاندار قم و همراهی مدیر برنامه و بودجه استان امکان‌پذیر نبود و این پشتیبانی نقش مؤثری در تأمین اعتبارات و تسریع روند اجرا داشت.



بنیادی در پایان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای آینده در حوزه انرژی‌های پاک تصریح کرد: زیرساخت و ظرفیت فیزیکی لازم برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در زندان‌های استان قم وجود دارد و در صورت تأمین اعتبارات مورد نیاز، آمادگی داریم حداقل ۳۰۰ کیلووات دیگر به ظرفیت تولید انرژی پاک استان در سال جاری اضافه کنیم.