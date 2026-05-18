به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در بازدید از چندین پروژه نصب پنل‌های خورشیدی در نقاط مختلف شهرستان تنگستان در راستای ارزیابی و تسریع در بهره‌برداری از منابع انرژی پاک، با اشاره به اهمیت استراتژیک انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: ما در تلاشیم تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت پنل‌های خورشیدی نصب شده در سطح شهرستان، شاهد کاهش چشمگیر خاموشی‌ها در تابستان پیش رو باشیم، این پروژه‌ها نه تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کنند، بلکه گامی مهم در جهت تحقق اهداف کلان کشور در حوزه انرژی‌های پاک است.



فرماندار تنگستان با اشاره به حملات اخیر به زیرساخت‌های انرژی کشور، بر نقش حیاتی این پنل‌ها در افزایش تاب‌آوری شبکه برق تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی که دشمنان ملت به دنبال اختلال در زیرساخت‌های حیاتی کشور هستند، توسعه و بهره‌برداری از منابع انرژی پراکنده و تجدیدپذیر مانند همین پنل‌های خورشیدی، می‌تواند به عنوان یک سپر دفاعی عمل کرده و پایداری شبکه را در برابر تهدیدات تضمین کند، این پنل‌ها، با تولید انرژی پاک و مستقل از شبکه متمرکز، کمک شایانی به حفظ امنیت انرژی کشور خواهند کرد.



معاون عمرانی فرمانداری و مدیر اداره برق شهرستان نیز در این بازدید، گزارشی از پیشرفت پروژه‌ها و چالش‌های احتمالی ارائه دادند و بر لزوم تسریع در روند نصب و راه‌اندازی پنل‌های بیشتر در نقاطی که پتانسیل بالایی برای استفاده از نور خورشید دارند، تاکید کردند.

این بازدید میدانی با هدف بررسی روند اجرایی و پتانسیل این پنل‌ها در تامین برق پایدار منطقه، به ویژه در فصل اوج مصرف تابستان، صورت گرفت.