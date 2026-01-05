تذکرات کتبی نمایندگان مجلس به مسئولان اجرایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، تذکرات کتبی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی توسط احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس قرائت شد که به شرح زیر است:

تذکر محمود طاهری نماینده شبستان به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر دادگستری در مورد ضرورت مدیریت در نحوه هزینه کرد مسئولیت‌های اجتماعی سیمان صوفیان شهرستان شبستر و تذکر همه نماینده به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت توجه به اصلاح الگوی کشت و ارائه برنامه لازم با توجه به وضعیت منابع آبی و بارش‌ها

تذکر شهین جهانگیری نماینده ارومیه و تعداد ۳۸ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت بازبینی در تعرفه‌های غیر متعارف خدمات پزشکی و ارائه بسته‌های حمایتی به بیماران و تذکر این نماینده و تعداد ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت بازنگری در افزایش ناگهانی و غیرشفاف تعرفه‌های پستی

تذکر حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار به وزیر کشور در مورد لزوم استقرار پلیس راهور در شهر حبیب آباد به منظور جلوگیری از خطر تصادف در محور ترانزیتی اصفهان اردستان و تصادفات داخل شهری و تذکر این نماینده و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم بررسی مراحل آزمون انترنی در اسفند ماه سال ۱۴۰۳

تذکر سید محسن موسوی زاده نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به وزیر ورزش و جوانان در مورد لزوم ساخت استخر در حمیدیه، باوی و کارون و تذکر مجدد این نماینده به وزیر ورزش و جوانان در مورد لزوم تکمیل تنها استخر شهرستان حمیدیه و مجموعه ورزشی شهر شیوان شهرستان باوی

تذکر فرامرز شاهسواری نماینده هشترود و چاراویماق و تعداد ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر علوم و فناوری در مورد لزوم تسریع در تکمیل سالن ورزشی دانشگاه پیام نور شهرستان هشترود

تذکر حمیدرضا بهنام گودرزی نماینده الیگودرز و تعداد ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر صمت در مورد ضرورت جلوگیری از تعطیلی کارخانه شیشه الیگودرز

تذکر علیرضا نوین نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو و تعداد ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت توجه به تأمین بودجه آبخیزداری کشور و جلوگیری از حفر چاه‌های غیر مجاز و تسریع در اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی کشت

تذکر بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار و تعداد ۶۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم بازنگری در همسان سازی حقوق بازنشستگان بخش‌های اداری

تذکر علیرضا زندیان نماینده بیجار و تعداد ۴۳ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن با توجه به واگذاری زمین جهت احداث

تذکر سلام ستوده نماینده مهاباد به وزیر ورزش و جوانان در مورد ضرورت رسیدگی به مشکلات هیئت‌های ورزشی شهرستان مهاباد

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان و تعداد ۵۴ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد لزوم عمل به بند (م) ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش بنیان در واگذاری زمین به طرح‌های غیر دولتی مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی استان‌ها

تذکر جعفر قادری نماینده شیراز و ۵۶ نفر از نمایندگان به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مورد ضرورت اقدام در جهت صدور مجوز پارک‌های علم و فناوری غیردولتی

تذکر جبار کوچکی‌نژاد ارم ساداتی نماینده رشت و خمام و ۲۲ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد ضرورت تسریع در تکمیل بیمارستان آموزشی لاکان رشت با بیش از ۹۰ درصد پیشرفته، همچنین تذکر وی و تعداد ۳۱ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در مورد لزوم توجه به سیل‌زدگان شهر پیربازار و کمک دولت در صندوق خسارت ساختمان سازمان مدیریت بحران

تذکر بهروز محبی نجم‌آبادی نماینده سبزوار، جوین، جغتای، داورزن، خوشاب، ششتمد و منطقه روداب به وزیر صمت در مورد لزوم رسیدگی به علت عدم فروش سیمان کارخانه‌های محلی در شهرستان‌های مجاور و افزایش قیمت ناگهانی سیمان

تذکر روح‌الله نجابت نماینده شیراز و زرقان و تعداد ۲۴ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در جبران عقب‌ماندگی‌های استان فارس و شهرستان شیراز در زمینه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای، همچنین تذکر وی و تعداد ۲۱ نفر از نمایندگان مجدد به وزیر راه و شهرسازی در مورد ضرورت تسریع در پرداخت سهم شهرداری بابت الحاق به محدوده سهم تفکیک، رفع نواقص و تحویل مسکن مهر شهر لپویی شهرستان زرقان به شهرداری

تذکر علی‌اکبر علیزاده نماینده دامغان و تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر کشور در مورد لزوم نظارت بیشتر و فعالیت سکوهای پیام‌رسان بین‌المللی در فضای مجازی

تذکر علی کُرد نماینده خاش و نصرت آباد و میرجاوه و کورین وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت تجدیدنظر در بخشنامه واردات برنج

تذکر علی احمدی نماینده میاندواب، چهار برج و باروق و تعداد ۴۸ نفر از نمایندگان به وزیر راه و شهرسازی در مورد لزوم نظارت بر افزایش قیمت بلیط هواپیما

تذکر سیدمحمد سادات ابراهیمی نماینده شوشتر و گتوند و تعداد ۳۳ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در مورد لزوم تسریع در تکمیل پروژه‌های طرح آبیاری و زهکشی در شهرستان‌های شوشتر و گتوند، همچنین تذکر وی و ۲۳ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد ضرورت تسریع در ارتقای شبکه‌های اندیشه، علم الهدی، نورمحمدی و پنجم به شهر

تذکر حامد یزد اصفهان، کوهپایه و ورزنه و تعداد ۴۹ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی در مورد ضرورت توجه به بهره‌وری آب کشاورزی در کشت و صنعت‌های بالای ده هکتار مطابق برنامه هفتم

تذکر محمد صالح جوکار نماینده یزد، اشکذر، زارچ و ندوشن و تعداد ۶۲ نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور در مورد ضرورت اجرای کامل ماده ۲۷ قانون جامعه معلولان توسط دستگاه‌های مرتبط

تذکر مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ضرورت رسیدگی به ضعف اینترنت و نداشتن دکل در روستاهای شهرستان رودبار.