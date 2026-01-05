متکی: دبیرکل سازمان ملل از مسئولیت خود استعفا دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در نشست علنی دوشنبه (۱۵ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی گفت: میلاد صدای عدالت و انسانیت (ع) را تبریک و ارتحال عقیله بنی هاشم شهید کربلا زینب کبری (س) را نیز تسلیت می گویم. سالگرد پرواز ملکوتی سرباز ولایت و سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را به ملت بزرگ ایران و رزمندگان جبهه مقاومت تبریک می‌گویم و بر قاتلان او لعنت می‌فرستیم.

مردم آمریکا در قیامی همگانی جلوی، این "گاو وحشی" را بگیرند

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، افزود: کرکسان درنده دیگر بار اثبات کردند که به هیچیک از موازین بین‌المللی پایبند نبوده و آشکارا با تجاوز به حریم کشور مستقل "ونزوئلا"، رئیس جمهور آن را ربودند. ای مردم آمریکا آیا به رئیس جمهور رأی دادید که در خارج از مرزهای آمریکا به زیان ملت‌ها، هر غلطی را که می‌خواهد، بکند و هر جنایتی را مرتکب شود؟ اگر آری به شما اعلام می‌کنم که امروز آمریکا منفورترین کلمه‌ای است که نزد جهانیان تکرار می‌شود و اگر رأی شما تأیید این جنایات نیست، در قیامی همگانی جلوی، این "گاو وحشی" به تعبیر امام که شاخ دارد و عقل ندارد، را بگیرید.

متکی در ادامه مطرح کرد: همین جا به دبیرکل سازمان ملل می‌گویم فاتحان جنگ جهانی بر علیه آلمان هیتلری، این سازمان را برای جلوگیری از جنگ تأسیس کردند؛ ۸۰ سال است که در مسیر بی خاصیت کردن آن حرکت می‌کنند، دبیرکل هر سال، بی‌خاصیت‌تر از سال قبل می‌شود؛ پیشنهاد می‌کنم در اعتراض به این جنایات و تهی شدن جایگاه دبیرکل ی سازمان ملل از مسئولیت خود استعفا دهید.

وی خطاب به ترامپ بیان کرد: ترامپ بازنده در قمار ادعای رهبری جهان بداند، "المرت" نخست وزیر شکست خورده رژیم در جنگ ۳۳ روزه با جمعی از فرماندهان نظامی برکنار شدند؛ اکنون نیز برکناری نتانیاهوی ملعون به دلیل شکست‌های پی در پی و جنایاتش و به ویژه در جنگ ۱۲ روزه با ایران، قطعی است؛ او تلاش می‌کند شما را با خود به قعر جهنم خودساخته ببرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه وفاق نسبی ایجاد شده در بحث بودجه ۱۴۰۵ باید با دو گام مهم، امیدوارکننده شود، تاکید کرد: گام اول؛ هیولا و غول گران‌سازی را که بلافاصله بعد از تصویب بودجه به جان مردم خواهد افتاد، قاطعانه مهار کنید! وزارتخانه‌های صمت، جهاد و بهداشت نشان دادند که قادر به نظارت و کنترل قیمت‌ها نیستند، سازمان تعزیرات را در خط مقدم مقابله با گران‌فروشی قرار دهید و قوه قضائیه به رسالت خود در این امر اهتمام کند.

وی ادامه داد: گام دوم در این راستا، مقابله با تولید غیرمولد یعنی کنز طلاق، نقره و ارز توسط حرام خواران است؛ با تصویب مالیات مناسب در این بخش بیمار اقتصاد و سودهای بادآورده و استقبال از سپرده گذاری آنان به نفع تولید مولد، وارد میدان شوید! در دو سال گذشته، کمتر از ۵۰ درصد از درآمدهای پیش بینی شده از خصوصی سازی محقق شد و مولدسازی کارنامه‌ای دردناک‌تر دارد!

رأی مجلس به کلیات بودجه در فضای "وفاق" پیامی دارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه رأی به کلیات بودجه در فضای "وفاق" پیامی دارد و امیدواریم که دغدغه‌های همکاران ما در مجلس در بررسی پیشنهادات مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در ارتباط با شرایط کشور در اینجا روی سخنم با مسئولین است؛ ملت ایران ۶۲ سال پیش شعارهای امام راحل را در معرفی چهره منحوس و وابسته پهلوی شنیدند و در ۱۵ خرداد سال ۴۲ از پیشوا ف ورامین، قم و تهران به میدان آمدند؛ ملت ایران ۱۵ سال تصویر امام را در خصوص حکومت اسلامی مبتنی بر عدالت را باور کردند.

متکی در ادامه افزود: وقتی امام مردم گفت: "یک موی کوخ نشینان را به کاخ نشینان نمی‌دهند"، وقتی به مسئولین نهیب زدند که مردم را "ولی نعمت" خود بدانید؛ باور کردند که جانا سخن از زبان ما می‌گویی. و در ۲۲ بهمن ۵۷ آن حماسه را آفریدند. امام (ره) در تمام عمرش از مردم و شرایط زندگی آنان غافل نبود؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در ۳۰ سال گذشته رهبری اینگونه بودند و قبل از آن. آیا ما این گونه‌ایم؟ اگر بودیم وضع مردم اینگونه نبود.

باید اعتراض مردم ناراضی را به جان بخریم!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انقلاب، مردمی پیروز شد و اقتصادش با مردمی شدن شکوفا می‌شود، تاکید کرد: این سند برنامه هفتم را عملی کنید! خصوصی سازی و خروج دولت از اقتصاد باید اجرایی شود. باید اعتراض مردم ناراضی را به جان بخریم! اما در مقابل سرسپردگان به آمریکا و انگلیس، رژیم صهیونیستی، اغتشاشگران و آشوبگران، ذره‌ای اغماض جایز نیست و همانگونه که فرمودند "باید در جای خود بنشیند" و چنین خواهد شد. سعدی علیه رحمه فرمود؛ "هر بیشه گمان مبر که خالی ست شاید که پلنگ خفته باشد".

متکی در پایان خاطرنشان کرد: به فریب خوردگان و سران سرسپرده آنان در سراسر ایران عزیز می‌گوئیم؛ هر کوی و برزنی به نام شهیدی عجین شده است و وارثان آنان شما را در جای خود خواهند نشاند.