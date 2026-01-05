به گزارش خبرگزاری مهر، بر حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخصها، بدین وسیله تصمیمات کارگروه برای روز سهشنبه فردا منجر به تعطیلی تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر اراک شد.
بر اساس این اطلاعیه، تمام کلاسهای دورههای آموزشی ابتدایی، در شهر اراک، ساوه و روستاهای، رباط میل، ضامنجان، چقا، شهرجرد، حاجی آباد، گاوخانه و مرزیجران به صورت مجازی و در بستر شاد برگزار میشود.
موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینهای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرکهای صنعتی توسط ادارهکل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاههای عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا میشود توسط شهرداری اراک و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر موارد و تأکیدات است.
این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروههای حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته تردد غیرضروری در فضای باز نداشته باشند و ماسک، مایعات، میوه و سبزیجات بهمنظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را مورد توجه قرار دهند.
تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و مازوت کم سولفور و اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو جهت کنترل آلایندگی خطوط احیا و آند قدیم و کنترل آلودگی در کورههای آجرپزی و عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند، تعطیلی موقت واحد آندسازی ایرالکو به دلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت و نشر غیر هدایت شده و توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز از دیگر موارد است.
لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل دادهها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ میگردد.
همچنین یکی از ملاکهای تصمیمگیری میانگین شاخص ایستگاههای بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیمگیری برای کل شهر نمیباشد
ضمناً از آنجا که تصمیمگیری در خصوص تعطیلی دانشگاهها براساس شیوه نامه در زمان رسیدن شاخص به عدد بالاتر از ۲۰۰ صورت میپذیرد و هرگونه اعلام نظر در این خصوص بر عهده رؤسای دانشگاهها میباشد
