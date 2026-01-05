به گزارش خبرگزاری مهر، بر حسب اعلام شرایط اضطرار و دعوتنامه اداره کل محیط زیست استان (دبیرخانه) جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا تشکیل شد که با توجه به اعلام شرایط پایدار جوی از طرف اداره کل هواشناسی و تأیید دانشگاه علوم پزشکی و روند افزایشی شاخص‌ها، بدین وسیله تصمیمات کارگروه برای روز سه‌شنبه فردا منجر به تعطیلی تمام مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک شهر ساوه شد.

بر اساس این اطلاعیه، موافقت با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار و مادران دارای کودکان زیر ۲ سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای، پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره‌کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود توسط شهرداری ساوه و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی، و اعمال قانون لازم در این خصوص از دیگر موارد و تأکیدات است.

این اطلاعیه از عموم شهروندان به ویژه گروه‌های حساس علی الخصوص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار خواسته تردد غیرضروری در فضای باز نداشته باشند و ماسک، مایعات، میوه و سبزیجات به‌منظور کاهش اثرات سو آلودگی هوا را مورد توجه قرار دهند.

لازم به ذکر است کارگروه با وقوع شرایط اضطرار روزانه تشکیل جلسه داده و تصمیمات کارگروه بر اساس تحلیل داده‌ها و نظریه کارشناسی کلیه اعضای اتخاذ می‌شود.

همچنین یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری میانگین شاخص ایستگاه‌های بالاتر بوده و بدیهی است اطلاعات یک ایستگاه مبنای تصمیم‌گیری برای کل شهر نمی‌باشد