فعالیت مدارس ابتدایی شازند برای روز سه شنبه غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعیه ستاد مدیریت بحران استان مرکزی به دلیل برودت هوادر شهرستان خنداب تمام مدارس مقاطع تحصیلی شهرستان در نوبت صبح با یک و نیم ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در شهرستان آشتیان نیز مدارس تمام مقاطع تحصیلی شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در شهرستان شازند فعالیت مدارس در مقطع ابتدایی نوبت صبح به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد و امتحانات داخلی متوسطه با ۲ ساعت تأخیر انجام خواهد شد.

در شهرستان فراهان تمام مدارس در مقاطع تحصیلی شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

در شهرستان کمیجان تمام مدارس مقاطع تحصیلی شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت

خود را آغاز خواهند کرد.

در شهرستان دلیجان مدارس تمام مقاطع تحصیلی شهرستان در نوبت صبح با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

لازم به ذکر است امتحانات نهایی و هماهنگ پایه نهم در همه شهرستانها برابر برنامه و در ساعت مقرر انجام خواهد شد.