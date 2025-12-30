به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی ادارهکل آموزش و پرورش استان مرکزی؛ در پی بارش برف و برودت هوا در شهرستان اراک، فعالیت تمام مقاطع تحصیلی روستایی شهرستان اراک به علاوه چهار شهر امیرکبیر - کارچان- داود آباد و ساروق به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
در شهرستان شازند فقط مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
در شهرستانهای کمیجان، فراهان تمام مقاطع به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
در شهرستان زرندیه فقط در بخش خرقان و مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار میشود.
شهرستان دلیجان تمام مقاطع تحصیلی مدارس روستایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد و در شهرستان محلات مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد و متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر برگزار میشود و امتحانات در زمان مقرر به قوت خود باقی است.
لازم به ذکر است فعالیت مدارس در بقیه شهرستانها به روال عادی خواهد بود.
