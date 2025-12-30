  1. استانها
  2. مرکزی
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

فعالیت برخی مدارس استان مرکزی در نوبت عصر سه‌شنبه غیرحضوری شد

فعالیت برخی مدارس استان مرکزی در نوبت عصر سه‌شنبه غیرحضوری شد

اراک- بر اساس اعلام اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی، در پی بارش برف و برودت هوا برخی مدارس استان مرکزی در نوبت عصر امروز سه‌شنبه غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و اعلام اداره اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی؛ در پی بارش برف و برودت هوا در شهرستان اراک، فعالیت تمام مقاطع تحصیلی روستایی شهرستان اراک به علاوه چهار شهر امیرکبیر - کارچان- داود آباد و ساروق به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

در شهرستان شازند فقط مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

در شهرستان‌های کمیجان، فراهان تمام مقاطع به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

در شهرستان زرندیه فقط در بخش خرقان و مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد برگزار می‌شود.

شهرستان دلیجان تمام مقاطع تحصیلی مدارس روستایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد و در شهرستان محلات مقطع ابتدایی به صورت غیر حضوری و در بستر سامانه شاد و متوسطه اول و دوم با یک ساعت تأخیر برگزار می‌شود و امتحانات در زمان مقرر به قوت خود باقی است.

لازم به ذکر است فعالیت مدارس در بقیه شهرستانها به روال عادی خواهد بود.

کد خبر 6707308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها