درگیری شدید نیروهای قسد و جولانی در حلب؛ ۴ نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، منابع سوری از درگیری شدید میان نیروهای جولانی با نیروهای قسد در حومه شهر دیرحافر در حومه حلب خبر دادند.

خبرنگار الاخباریه به کشته شدن یک نیروی ارتش جولانی و زخمی شدن سه نفر در جریان حملات قسد به حومه منطقه کاستیلو در حلب اشاره کرد.

همزمان یک منبع نظامی به الجزیره اعلام کرد که در جریان حمله پهپادی قسد در حلب یک نظامی کشته و چهار نظامی دیگر زخمی شده‌اند.

از سوی دیگر نیروهای قسد نیز گزارش دادند که گروههای وابسته به دمشق دیرحافر که آکنده از غیرنظامیان بود را هدف قرار داده‌اند.

قسد اعلام کرد: مسئولیت تبعات این تنش خطرناک را بر عهده گروههای وابسته به دمشق می‌دانیم. نیروهای ما حق واکنش به حملات در راستای دفاع از مردم و حفظ امنیت و ثبات در منطقه مان را دارند.

خبرنگار الجزیره از صدای تیراندازی و درگیری شدید در نزدیکی فلکه شیحان در حلب خبر داد.

ساعاتی قبل نیز الاخباریه سوریه به نقل از یک منبع نظامی سوری گزارش داد: ارتش سوریه پس از شناسایی محل‌های پرتاب، شروع به هدف قرار دادن محل‌های پرتاب پهپادهای قسد در مجاورت دیر حافر، در شرق حلب کرد.

این منبع اعلام کرد که حملات پهپادهای قسد منجر به زخمی شدن بیش از ۶ نفر از غیرنظامیان و پلیس نظامی شده و پاسخ ارتش محدود خواهد بود.

ازسرگیری درگیری میان نیروهای قسد و جولانی پس از بی نتیجه ماندن نشست مظلوم عبدی و مقامات دولتی در دمشق رخ داد.