تاکید فرماندار اردبیل بر ضرورت صیانت از معیشت مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری صبح سه شنبه در جلسه اجرای طرح کالابرگ در شهرستان اردبیل اظهار کرد: کالاهای مورد نیاز مردم تأمین و ذخیره‌سازی شده و هیچ‌گونه دغدغه‌ای در این زمینه وجود ندارد.

وی با تأکید بر اهمیت این طرح که اکثریت خانواده‌ها را شامل می‌شود؛ افزود: توزیع عادلانه و دسترسی آسان مردم به اقلام ضروری و نظارت‌های مستمر در این طرح مبنای کار است.

فرماندار اردبیل گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح در شهرستان اردبیل فراهم شده است و کالاهای مورد نیاز مردم در مراکز فروشگاهی در مناطق مختلف شهرستان عرضه خواهد شد و در این راستا، نظارت‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود که هیچ شهروندی دچار کمبود نخواهد شد

قلندری به وضعیت ذخایر کالا اشاره کرد و تصریح کرد: کالاها و اقلام مورد نیاز مردم هم در شهرستان تأمین و ذخیره شده است و در این راستا، هیچ دغدغه‌ای در خصوص کمبود وجود ندارد.

وی همچنین به اطلاع‌رسانی شفاف به مردم اشاره کرد و افزود: فروشگاه‌هایی که مجاز به عرضه کالاها و اقلام طرح کالا برگ هستند، به طور مشخص به مردم معرفی خواهند شد تا شهروندان بتوانند به راحت‌ترین شکل ممکن نیازهای خود را تأمین کنند.

فرماندار اردبیل بر ضرورت پراکنش مناسب در تأمین و توزیع تأکید کرد و خاطرنشان کرد: وظایف و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در این طرح کاملاً مشخص شده و هیچ‌گونه کوتاهی در اجرای آن پذیرفته نیست.