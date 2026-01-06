به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد ساجدی در همایش وحدت علمای اهل سنت هرمزگان با اشاره به تغییر شیوه‌های تقابل دشمنان، اظهار کرد: امروز دشمن با ابزارهای جنگ نرم، فضای مجازی، جنگ ادراکی و شناختی به دنبال ضربه‌زدن به باورها و انسجام جامعه اسلامی است.

وی ضمن تشریح حربه‌های نوین دشمن، بر نقش بی‌بدیل علما در آگاه‌سازی جامعه تأکید کرد و افزود: علما باید با شناخت دقیق ابزارهای دشمن، نقش پیشگام در جهاد تبیین و روشنگری افکار عمومی ایفا کنند.

معاون فرهنگی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این نشست را فرصتی ارزشمند برای تبادل تجربیات و هم‌افزایی فکری میان علمای شیعه و سنی دانست.

سردار ساجدی فر خاطرنشان کرد: آگاهی علما در برابر جنگ شناختی و رسانه‌ای دشمن ضروری است.