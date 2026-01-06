توزیع بچه ماهی قزل آلا در جنوب سیستان و بلوچستان

اسماً سندک زهی، مدیر شیلات شهرستان مهرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر از توزیع بچهماهی قزلآلا در راستای حمایت از تولیدکنندگان بخش آبزیپروری و توسعه پرورش ماهی خبر داد.
وی ادامه داد: شرایط پرورش ماهی قزل آلا در مناطق گرم و خشک، از جمله استان سیستان و بلوچستان، با پیگیریهای شیلات شهرستان مهرستان محیا شد.
مدیر شیلات مهرستان افزود: در شهرستان چندسالی است که پرورش ماهی قزل آلا آغاز شده است؛ و امسال بیش از بیست هزار قطعه بچهماهی قزلآلا با وزنهای ده تا سی گرم پرورش داده شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
سندک زهی تصریح کرد: بچهماهیهای قزل آلا علاوه بر مهرستان، در شهرستانهای سراوان، سیب و سوران، خاش و میرجاوه نیز توزیع شدهاند.
وی گفت: اجرای این طرح با هدف افزایش بهرهوری، بهبود کیفیت تولید و تأمین پایداری تولید ماهی قزلآلا انجام میشود و به عنوان دو گام مهم در جهت رونق اقتصادی و اشتغالزایی در بخش آبزیپروری به شمار میرود.
مدیر شیلات مهرستان بیان کرد: پرورش ماهی قزلآلا منبعی برای تولید پروتئین سالم است و علاوه بر آن، نقش مؤثری در ایجاد کود طبیعی برای زمینهای کشاورزی دارد.
