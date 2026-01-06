  1. استانها
هوای تبریز در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه

تبریز- بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز ۱۵۴ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه، شاخص کیفیت هوای تبریز در ایستگاه‌های باغشمال ۱۵۷، آبرسان ۱۵۶، بهداشت ۱۱۱، میدان آذربایجان ۱۵۸ و محیط زیست ۱۴۸ است.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در این شرایط توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از تردد با خودروهای شخصی خودداری کرده و از وسایل حمل‌ونقل عمومی و مترو استفاده کنند.

از روشن نگه‌داشتن غیرضروری خودروها به‌ویژه در حالت توقف پرهیز شود.

فعالیت‌های ورزشی و تردد غیرضروری در فضای باز، به‌خصوص در ساعات اوج آلودگی، کاهش یابد.

واحدهای صنعتی و خدماتی نسبت به رعایت دقیق الزامات زیست‌محیطی و کاهش انتشار آلاینده‌ها اهتمام جدی داشته باشند.

