به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۹ صبح چهارشنبه ۱۷ دی‌ماه، شاخص کیفیت هوای تبریز در ایستگاه‌های باغشمال ۱۶۷، آبرسان ۱۶۴، بهداشت ۱۶۳ و محیط زیست ۱۶۳ است.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

در این شرایط توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان از تردد با خودروهای شخصی خودداری کرده و از وسایل حمل‌ونقل عمومی و مترو استفاده کنند.