  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۸:۲۱

چهارمین روز متوالی آلودگی هوا در تبریز

چهارمین روز متوالی آلودگی هوا در تبریز

تبریز- بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوا بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز ۱۷۱ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه، شاخص کیفیت هوای تبریز در ایستگاه‌های باغشمال ۱۶۹، آبرسان ۱۶۵، بهداشت ۱۷۳ و محیط زیست ۱۷۳ است.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

چهارمین روز متوالی آلودگی هوا در تبریز

کد مطلب 6717326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها