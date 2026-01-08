چهارمین روز متوالی آلودگی هوا در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اطلاعات سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه، شاخص کیفیت هوای تبریز در ایستگاه‌های باغشمال ۱۶۹، آبرسان ۱۶۵، بهداشت ۱۷۳ و محیط زیست ۱۷۳ است.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند. افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.