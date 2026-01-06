مترو و اتوبوس های بی آر تی چهارشنبه ۱۷ دی ماه رایگان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مبنی بر افزایش آلاینده‌ها و آلودگی هوا، شهروندان می‌توانند روز چهارشنبه به صورت رایگان از مترو و اتوبوس‌های BRT استفاده کنند.

وی هدف از این تصمیم را کاهش استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی عنوان کرد و گفت: بر همین اساس شهروندن تبریزی می‌توانند به طور رایگان از این خدمات استفاده کنند.

به دنبال افزایش ضریب آلایندگی هوا شهردار از شهروندان خواست تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب و یا از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

خط یک متروی تبریز از ائل گلی تا شهرک نور لاله اقدام به جابجایی مسافرین می‌کند. همچنین اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی از راه آهن تا نمایشگاه بین المللی واقع در میدان بسیج همه روزه مسافرین را جابجا می‌کند.