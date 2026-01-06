حجت الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ویژه برنامه سرداران بصیر انقلاب اسلامی در سمنان برگزار میشود بیان کرد: این ویژه برنامه در دو روز و طی روزهای پنجشنبه و جمعه در مرکز استان سمنان برگزار خواهد شد.
وی افزود: موضوع ویژه برنامه سرداران بصیر انقلاب گرامیداشت علامه مصباح یزدی و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: سخنران این مراسم حجت الاسلام رهنمایی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله از شهر مقدس قم خواهد بود.
خرمیان با بیان اینکه این ویژه برنامه ساعت ۱۹ پنجشنبه هجدهم دی ماه در حرم مطهر حضرت یحیی علیه السلام سمنان برگزار میشود افزود: جمعه ساعت ۶:۳۰ صبح نیز دعای پرفیض ندبه به میزبانی مسجد المهدی سمنان در قالب همین ویژه برنامه برگزار میشود
