ابوالفضل روغنی گلپایگانی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، تک‌نرخی شدن ارز را یک جراحی اقتصادی در کشور دانست و اظهار کرد: سالیان سال است که موضوع تک‌نرخی شدن ارز مطرح بوده و امروز دولت شجاعانه این اقدام را انجام می‌دهد، اما در عین حال دولت باید به چند مسئله توجه جدی داشته باشد.

وی افزود: تصمیم‌گیری در این حوزه باید در فضایی انجام شود که زیرساخت‌ها آماده باشد و موضوع بسیار مهم و کلیدی، توجه ویژه به دهک‌های پایین جامعه است؛ چرا که با تک‌نرخی شدن ارز، بسیاری از ارزهای رانتی که در اختیار گروه‌هایی قرار می‌گرفت، تجمیع شده و با یک نرخ واحد در بازار عرضه می‌شود.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: طبیعتاً در شروع کار، این سیاست پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و احتمال اینکه دهک‌های پایین جامعه آسیب ببینند وجود دارد، اما بررسی برنامه‌های دولت نشان می‌دهد که در نظر دارد کمک‌های معیشتی برای جبران این آثار در نظر بگیرد.

روغنی گلپایگانی تصریح کرد: هدف دولت این است که ارز ارزان به مصرف‌کننده نهایی برسد؛ چرا که در شرایط فعلی دولت ارز ارزان می‌دهد، اما این ارز به سفره مردم نمی‌رسد و در لایه‌های مختلف زنجیره توزیع گم می‌شود. بنابراین باید مسیر به‌گونه‌ای هموار شود که کسی که در زنجیره نهایی مصرف قرار دارد، بتواند از آن بهره‌مند شود و این موضوع برای او مطلوبیت و جذابیت داشته باشد.

وی با تأکید بر درستی این سیاست گفت: این اقدام، کار کاملاً درستی است و تأکید اتاق بازرگانی این است که دهک‌های جامعه به‌طور کافی مورد توجه قرار گیرند. امیدواریم نتیجه این سیاست برای اقتصاد ملی خیر باشد و مردم و صنعتگران نیز با همراهی و تحمل، از این دوره عبور کنند.

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: چندنرخی بودن ارز و عدم ثبات نرخ ارز آسیب بزرگی به فضای کسب‌وکار وارد کرده است و با ایجاد ثبات در نرخ ارز و تنظیم‌گری مناسب دولت، قطعاً می‌توان از منافع این سیاست به نفع کشور استفاده کرد.