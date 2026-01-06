  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۷

ثبت‌نام مشمولان جدید اعتبار کالایی از شنبه آغاز می‌شود

ثبت‌نام مشمولان جدید اعتبار کالایی از شنبه آغاز می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد ثبت‌نام افرادی که تاکنون یارانه دریافت نمی‌کردند از شنبه آغاز می‌شود و مشمولان تا ۱۵ روز فرصت دارند بدون مراجعه حضوری در سامانه ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح جزئیات اجرای مرحله جدید تخصیص اعتبار کالایی گفت: در مرحله نخست، از روز چهارشنبه، حدود ۷۱ میلیون نفر مشمول می‌توانند بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده به سامانه مربوطه مراجعه کنند.

وی افزود: افرادی که در حال حاضر یارانه دریافت نمی‌کنند نیز از روز شنبه امکان ثبت‌نام در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواهند داشت و این گروه نیز در همین ماه دی کالای مورد نظر را دریافت می‌کنند. فرآیند ثبت‌نام بسیار ساده است و در چند دقیقه انجام می‌شود.

وزیر تعاون با تأکید بر لزوم توجه مردم به اطلاعیه‌ها تصریح کرد: از هموطنان درخواست می‌کنیم حتماً مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده اقدام کنند و از مراجعه حضوری به وزارتخانه و ادارات کل به‌طور جدی خودداری کنند، چرا که این مراجعات هیچ ضرورتی ندارد و تنها موجب اتلاف وقت مردم می‌شود.

میدری ادامه داد: این فرآیند از طریق ارتباط تلفنی همراه و همچنین سامانه «شمیم» انجام می‌شود و توضیحات تکمیلی این سامانه حداکثر تا امشب در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؛ بنابراین جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام حضوری به هیچ عنوان لازم نیست، خاطرنشان کرد: ثبت‌نام از روز شنبه آغاز می‌شود و به مدت ۱۵ روز ادامه خواهد داشت و از نظر فنی هیچ مشکلی برای ثبت درخواست‌ها وجود ندارد. جزئیات کامل برنامه نیز به‌صورت رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد خبر 6715109
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها