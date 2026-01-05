خلیلی: ذخایر کالاهای اساسی استان اردبیل تأمین است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر دوشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اردبیل که با محوریت هماهنگی اجرای مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیک، تأمین نهادههای دام و طیور و بررسی روند تأمین، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی برگزار شد، اظهار کرد: ذخایر استراتژیک استان برای تأمین نیازهای مردم به کالاهای اساسی به میزان کافی فراهم شده است.
وی افزود: دولت محلی مجوزهای لازم و تأمین مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی را انجام میدهد و فعالان بازرگانی و واردکنندگان میتوانند نسبت به واردات اقدام کنند. ارز مورد نیاز نیز از محل نرخ معمول ارز، ارز حاصل از صادرات، صادرات دیگران و یا از طریق تهاتر تأمین خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی، بیان کرد: دستگاههای جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، شرکت غله و پشتیبانی امور دام باید بهصورت مستمر نسبت به تأمین، ذخیرهسازی، توزیع و نظارت بر کالاهای اساسی اقدام کنند.
خلیلی با تأکید بر نظارت مستمر بر قیمت کالاهای اساسی توسط دستگاههای مسؤول، از برخورد قانونی و تعزیراتی با قیمتگذاری نامتعارف خبر داد و تصریح کرد: همچنین نظارت دقیق بر انبارها و بازار در دستور کار قرار دارد و با هرگونه احتکار، گرانفروشی و کمفروشی برخورد قاطع خواهد شد.
وی از تأمین و ذخیرهسازی میوه شب عید و سایر اقلام مورد نیاز استان خبر داد و بیان کرد: هوشمندسازی عرضه کالاهای اساسی با هدف حذف واسطهها و دلالان غیرضروری در دستور کار قرارگاه اقتصادی استان قرار گرفته و بهزودی اجرایی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: زیرساخت فنی سایت hemayat.sfara.ir برای اجرای این طرح تا هفته آینده بهطور کامل آماده بهرهبرداری خواهد شد و این طرح در راستای سیاستهای حمایتی دولت و بهمنظور بهبود معیشت خانوارها اجرا میشود.
خلیلی تصریح کرد: مشمولان این طرح شامل کلیه خانوارهای یارانهبگیر، کارکنان دولت، بازنشستگان و همچنین خانوارهای غیریارانهبگیر ثبتنامکننده در سامانه هستند که در مرحله نخست، اعتبار چهارماهه کالابرگ بهصورت تجمیعی و معادل یکمیلیون تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرستان خانوار شارژ شده است.
وی اضافه کرد: اگرچه اعتبار بهصورت یکجا واریز شده، اما امکان استفاده از آن صرفاً بهصورت ماهانه و در سقف سهمیه هر ماه وجود دارد و اعتبار از هفته آینده برای خرید اقلام مشمول در فروشگاههای طرف قرارداد فعال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح با هدف انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی، ایجاد ثبات قیمتها، حفظ قدرت خرید مردم و اصلاح نظام توزیع یارانه کالاهای اساسی انجام میشود و مردم میتوانند متناسب با نیاز خود اقدام به خرید کنند.
