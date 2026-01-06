به گزارش خبرنگار مهر، جلال امیری صبح سه شنبه در نشست با اصحاب رسانه و خبرنگاران در سالن جلسات دادگستری شاهرود ضمن اشاره به مسائل روز، بیان کرد: امروز شاهد جنگ اقتصادی هستیم که دشمن آنرا به وجود آورده است که در این راستا نشست ها و جلسات متعددی در شهرستان شاهرود برگزار کرده ایم.

وی با بیان اینکه برگزاری جلسات با دانشگاهیان، دانشجویان و جوانان، دانش آموزان، اصناف و … در همین راستا برگزار شده است، افزود: جهاد تبیین و بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی و بصیرت افزایی از مهمترین راهبردهایی است که باید در این روزها بسیار مورد توجه قرار گیرد.

دادستان شاهرود ضمن اشاره به صحبت های رهبر معظم اتقلاب اسلامی درباره مسائل اخیر، بیان کرد: همانطور که معظم له بیان کردند باید صحبت به حق معترضان را شنید و اغتشاشگر را سر جایش نشاند و این سخن ایشان به عنوان حکم حکومتی برای ما محسوب می شود.

امیری با بیان اینکه مشکلات و بی تدبیری هایی بعضاً وجود دارد اما عامل آنها دقیقاً همان کسانی هستند که امروز سنگ مردم ایران را به دروغ به سیته می زنند، ابراز کرد: رسانه ها آنها را بیان کنند اما باید توجه داشت که مرز بین تخریب و اصلاح و همچنین اعتراض و اغتشاش بسیار باریک است.

وی با بیان اینکه رسانه ها امروز کار مهمی بر عمده دارند، افزود: باید واقعیت ها را بیان کرد اما باید مراقب بود ما از رسانه ها درخواست داریم که در راستای آگاهی مردم بکوشند امروز مردم باید فرق بین اعتراض و اغتشاش را بدانند و آگاه باشند که چه کسانی پشت پرده این مسائل هستند.

دادستان شاهرود با بیان اینکه بسیاری از کسانی که امروز جوانان را تحریک می کنند ماموریت دارند تا اغتشاشات را دامن بزنند، گفت: بسیاری از این افراد جوانان ما را بر بال احساسات تحریک می کنند و در حالی که جوان مملکت را به دردسر می اندازند، دلارهای صهیونیستی دستمزدهای خود را آن سوی مرزها می شمارند.

امیری با بیان اینکه امروز بزنگاهی است که می بایست رسانه ها در میدان باشند، گفت: رسانه ها در کنار آگاهی بخشی به جامعه می بایست با مردم در باب مشکلات همدل باشند اما دست عامل موصاد را هم برای مردم رو نمایند.

وی با بیان اینکه امروز دشمن به دنیا قطعه قطعه کردن ایران است، افزود: امروز شرایطی است که باید اختلافات و مسائل را کنار گذاشت چرا که اولویت امروز حفظ اتحاد مقدس ملت ایران و نخ تسبیحی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم به آن تاکید دارند زیرا سران کشورهای متخاصم از بین بردن هویت ایران و ایرانی هستند.

دادستان شاهرود درباره تنظیم بازار و نظارت بر چرخه عرضه، بیان داشت: رصد بازار به صورت جدی در دستور کار قرار دارد و نظارت بر اصناف به صورت دقیق و میدانی با همکاری مسئولان شهرستان و اصناف و … انجام می شود و با هرگونه تخلف صنفی از جمله احتکار و گرانفروشی و… برخورد می شود.

امیری با بیان اینکه گرانی های بی منطق نیز باید مورد برخورد قرار گیرد، بیان داشت: از رسانه ها نیز درخواست می شود مواردی از بروز تخلفات اصناف را اطلاع رسانی تا مورد برخورد قرار گیرد.