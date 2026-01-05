  1. جامعه
۱۵ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

تخلیه روستاها اطراف کارخانه لبنیاتی کاله و انتقال مصدومان به بیمارستان

پس از آتش‌سوزی در کارخانه لبنیاتی کاله، روستاهای اطراف تخلیه و ۱۱۰ مصدوم به بیمارستان‌های شهرستان‌های معین منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بلافاصله بعد از وقوع آتش سوزی در شرکت لبنیاتی کاله، ریاست سازمان مدیریت بحران کشور همزمان با تشکیل جلسه اضطراری و تقسیم کار لازم میان سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول، دستورات لازم را جهت اعزام تجهیزات و امکانات از استان‌های معین (تهران، گلستان و سمنان) به محل حادثه صادر کرد.

ریاست سازمان، بدون فوت وقت به منطقه عزیمت کرد و به صورت لحظه‌ای مدیریت صحنه را از طریق مسئولین محلی پیگیری کرد و تا دقایقی دیگر در محل حادثه حضور خواهد یافت.

شایان ذکر است طبق اعلام مرکز EOC اورژانس کشور، همه ۱۱۰ بیمار از بیمارستان امام علی (ع) تخلیه و به مراکز درمانی شهرستان‌های معین (بابل، محمود آباد و ساری) در حال انتقال هستند و آمبولانس‌های پشتیبان در فاصله ایمن از محل حادثه مستقر هستند.

با توجه به احتمال انفجار مخزن آمونیاک کلیه روستاهای در معرض خطر و نواحی شهری مجاور در حال تخلیه اضطراری هستند.

