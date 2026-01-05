تخلیه روستاها اطراف کارخانه لبنیاتی کاله و انتقال مصدومان به بیمارستان

به گزارش خبرگزاری مهر، بلافاصله بعد از وقوع آتش سوزی در شرکت لبنیاتی کاله، ریاست سازمان مدیریت بحران کشور همزمان با تشکیل جلسه اضطراری و تقسیم کار لازم میان سازمانها و دستگاههای مسئول، دستورات لازم را جهت اعزام تجهیزات و امکانات از استانهای معین (تهران، گلستان و سمنان) به محل حادثه صادر کرد.
ریاست سازمان، بدون فوت وقت به منطقه عزیمت کرد و به صورت لحظهای مدیریت صحنه را از طریق مسئولین محلی پیگیری کرد و تا دقایقی دیگر در محل حادثه حضور خواهد یافت.
شایان ذکر است طبق اعلام مرکز EOC اورژانس کشور، همه ۱۱۰ بیمار از بیمارستان امام علی (ع) تخلیه و به مراکز درمانی شهرستانهای معین (بابل، محمود آباد و ساری) در حال انتقال هستند و آمبولانسهای پشتیبان در فاصله ایمن از محل حادثه مستقر هستند.
با توجه به احتمال انفجار مخزن آمونیاک کلیه روستاهای در معرض خطر و نواحی شهری مجاور در حال تخلیه اضطراری هستند.
نظر شما