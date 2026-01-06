مهدی آخوندی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی نقشهها و مدلهای هواشناسی، طی چند روز آینده جو استان قزوین پایدار خواهد بود و در اغلب مناطق، آسمانی صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
وی افزود: سرعت وزش باد در این مدت عمدتاً ملایم است و این شرایط میتواند زمینهساز انباشت آلایندههای جوی، بهویژه در مناطق صنعتی و شهری استان از جمله قزوین، آبیک، البرز و تاکستان شود.
کارشناس هواشناسی استان قزوین با اشاره به وضعیت دما بیان کرد: از نظر دمایی، شبهای نسبتاً سرد همچنان تداوم خواهد داشت و در ساعات ابتدایی صبح کاهش محسوس دما احساس میشود.
آخوندی در پایان گفت: با عبور امواج ناپایدار از منطقه، برای اوایل هفته آینده بهویژه روز شنبه، در برخی نقاط استان بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.
نظر شما