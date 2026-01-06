هوای اصفهان و ۳ شهر مجاور ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۷ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ظهر سهشنبه شانزدهم دی ماه با میانگین ۱۲۳ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۳، میدان انقلاب ۱۲۵، خیابان پروین اعتصامی ۱۳۵، رودکی ۱۰۶، خیابان زینبیه ۱۲۹، سپاهانشهر ۱۴۹، خیابان فرشادی ۱۱۵، خیابان فیض ۱۴۷، ولدان ۱۰۸ و هزار جریب ۱۴۴ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در خیابان احمدآباد ۱۵۱، دانشگاه صنعتی ۱۵۸ و کردآباد ۱۷۰ AQI قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان میدهد.
شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۰۰، بزرگراه خرازی ۹۹، رهنان ۹۵ و میرزا طاهر ۷۷ AQI قابل قبول است.
هوای خمینیشهر و قهجاورستان و کاشان امروز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
