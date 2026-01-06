خورشیدی: پایداری جو عامل افزایش غبار و کاهش کیفیت هوای تهران

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشههای پیشیابی، از پایداری جو و تشدید آلودگی هوا در روزهای آینده خبر داد.
وی گفت: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود.
خورشیدی افزود: پیرو هشدار سطح زرد آلودگی شماره ۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴، تا روز شنبه با استقرار جوی پایدار و نبود وزش باد قابلملاحظه، بهویژه در مناطق پرتردد شهری، بهتدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: همچنین از امروز تا روز پنجشنبه، با تقویت پایداری جو و در پی هشدار سطح نارنجی آلودگی شماره ۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵، تشدید انباشت آلایندهها و در برخی ساعات کاهش دید پیشبینی میشود.
