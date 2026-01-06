به گزارش خبرگزاری مهر، عبدال دیانتینسب با اشاره به روند رو به رشد جبران خسارات ناشی از حیاتوحش در کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد: در راستای حمایت از جوامع محلی و تحقق برنامههای حفاظت مشارکتی، طی سه سال اخیر نزدیک به ۴ میلیارد تومان غرامت به خسارتدیدگان پرداخت شده است.
وی افزود: این غرامتها با هدف کاهش تعارض میان انسان و حیاتوحش و با همکاری صندوق ملی محیط زیست و بیمه محصولات کشاورزی، بابت خسارات واردشده از سوی گونههای تحت حفاظت از جمله خرس قهوهای و پلنگ ایرانی به مزارع، باغات، دامها و کندوهای زنبورعسل پرداخت شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۳، ۲۲۴ پرونده غرامت به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: پرداخت این خسارات نشاندهنده تعهد دولت برای همراهی با مردم ساکن در مناطق همزیست با حیاتوحش و حمایت از معیشت آنان است.
وی بیان کرد: این اقدامات در راستای حفظ اعتماد و مشارکت مردم در حفاظت از گونههای ارزشمند و کاهش فشار اقتصادی بر کشاورزان و دامداران انجام شده است.
دیانتی نسب تأکید کرد: این برنامه علاوه بر جبران بخشی از خسارات مالی، موجب شکلگیری تعامل مثبت میان جوامع محلی و حیاتوحش شده و انگیزه حفاظت از گونههایی مانند خرس و پلنگ را افزایش میدهد.
وی با اشاره به نقش مهم خرس و پلنگ بهعنوان گونههای چتر در سلامت اکوسیستمهای استان، اضافه کرد: رویکرد این اداره کل، پیشگیری و جبران خسارت و در کنار پرداخت غرامت، برنامههای آموزشی و پیشگیرانه نیز در مناطق بحرانی استان در حال اجرا است.
نظر شما