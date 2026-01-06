به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی در محفل حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به آیه شریفه «و رضوان من الله اکبر» اظهار داشت: رضوان الهی نعمتی است که انسان در آن هیچگونه نگاه منفی به تقدیر الهی ندارد و همه وقایع را رحمت و نعمت میبیند.
وی افزود: این مقام، جایگاهی است که انسان از خدا راضی و خدا نیز از او راضی است و در برابر هیچ حکم الهی حالت اعتراض و ناخشنودی ندارد.
سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه با استناد به آیات سوره مبارکه فجر، «یا أیتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة»، نفس مطمئنه را نفسی معرفی کرد که تحت تأثیر عواطف و تمایلات قرار نمیگیرد و در برابر سختیها و ابتلائات، استوار و بیتزلزل باقی میماند.
وی تأکید کرد: ثمره نفس مطمئنه، آرامش قلبی و ثبات قدم در مسیر بندگی است.
مؤمنی با اشاره به عهدنامه مالک اشتر، بندگی را بالاترین امتیاز معرفی کرد و گفت: امیرالمؤمنین علیهالسلام در آغاز عهدنامه، خود را عبدالله علی بن ابیطالب معرفی میکند تا نشان دهد بالاترین افتخار، عبد بودن در برابر خداست.
وی افزود: پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله نیز به عبد بودن خود افتخار میکرد و فرمود چه عبدی بهتر از من.
وی ایمان و پایداری شهدا را مصداق بارز نفس مطمئنه و رمز بقای دین و انقلاب دانست و گفت: شهدای مدافع حرم با ذکر نام اهلبیت علیهمالسلام و پایداری در برابر شکنجهها، نشان دادند که ایمان حقیقی هیچگاه متزلزل نمیشود.
سخنران حرم مطهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واقعه کربلا و نقش حضرت زینب سلاماللهعلیها، ایستادگی و اقتدار ایشان را عامل ماندگاری نهضت عاشورا معرفی کرد و گفت: حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها با صلابت و ایمان، پیام عاشورا را به تاریخ منتقل کرد و فرمود «ما رأیت إلا جمیلا».
وی بر ضرورت پاسداشت خون شهدا و حفظ ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کرد و افزود: این ملت صاحب دارد و صاحب آن حضرت حجت بن الحسن علیهالسلام است؛ هر کس در مدار ولایت حرکت نکند، خدا او را ذلیل خواهد کرد.
مؤمنی در ادامه با اشاره به جایگاه عزاداری و روضه در جامعه اسلامی، آن را عامل نشاط معنوی و بیمهکننده جامعه دانست و گفت: روضه امام حسین علیهالسلام جامعه را واکسینه میکند و نشاط حقیقی میبخشد؛ غم حسین، غمی است که شادی و آرامش در دلها ایجاد میکند.
وی در پایان با تأکید بر نقش حضرت زینب سلاماللهعلیها در حفظ نهضت عاشورا، گفت: اگر زینب نبود، کربلا در کربلا میماند؛ اما این بانوی بزرگوار با اقتدار و ایمان، پیام عاشورا را به تاریخ منتقل کرد و امروز ملت ما نیز از ایشان درس ایستادگی و مقاومت میگیرند.
