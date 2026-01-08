صدور حکم مدیر حوزه علمیه استان سمنان؛ «ابراهیمی فر» ابقا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بعد از ظهر پنجشنبه مراسم معارفه و ابقای حجت الاسلام علی اصغر ابراهیمی فر در سمت مدیر حوزه علمیه استان سمنان با حضور آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشورمان برگزار شد.

در این مراسم حکم انتصاب حجت الاسلام ابراهیمی فر توسط آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشورمان به وی اهدا شد.

متن حکم به شرح ذیل است:

جناب حجت السلام آقای علی اصغر ابراهیمی فر

با احترام، نظر به مراتب فضل، تعهد، سوابق ارزشمند حوزوی و تلاش‌های خالصانه در پیشبرد امور حوزه علمیه استان و بر اساس مصوبه ۱۹۷۴ شورای عالی حوزه‌های علمیه، حکم جنابعالی را به عنوان مدیر حوزه علمیه استان سمنان به مدت دو سال تمدید می‌نمایم.

امید است با اتکال بر خداوند متعال و بر اساس مصوبات شورای محترم عالی و ضوابط و مقررات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، در مسیر اهداف مقدس سلف صالح (اعلی الله مقامهم) و مصالح حوزه علمیه؛ نسبت به گسترش و تعمیق فرهنگ غنی اسلام عزیز و بالندگی معنوی، علمی و بصیرتی طلاب و فضلای علوم دینی، بر اساس شرح وظایف و توصیه‌های پیوستی اقدام نموده و ان‌شاءالله زمینه رضایت حضرت بقیه الله الاعظم (عجل الله تعالی فرجه) را فراهم نمائید.

از خداوند متعال توفیقات روزافزون جنابعالی را مسألت می‌کنم.