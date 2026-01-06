به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی و نمایش سلاح سرد همراه با عربده‌کشی، اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کرده بود.

وی افزود: این متهم پس از رصد و اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خرم‌آباد و با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تأکید کرد: امنیت مردم خط‌قرمز پلیس است و با هرگونه قدرت‌نمایی در فضای واقعی و مجازی، برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.