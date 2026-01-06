  1. استانها
عامل قدرت‌نمایی با سلاح در فضای مجازی خرم‌آباد دستگیر شد

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی خرم‌آباد از دستگیری عامل قدرت‌نمایی با سلاح سرد در فضای مجازی خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از دستگیری فردی خبر داد که با انتشار کلیپ‌هایی در فضای مجازی و نمایش سلاح سرد همراه با عربده‌کشی، اقدام به قدرت‌نمایی و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان کرده بود.

وی افزود: این متهم پس از رصد و اقدامات اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی خرم‌آباد و با هماهنگی مقام قضائی، در یک عملیات ضربتی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد، تأکید کرد: امنیت مردم خط‌قرمز پلیس است و با هرگونه قدرت‌نمایی در فضای واقعی و مجازی، برخورد قاطع و قانونی صورت می‌گیرد.

