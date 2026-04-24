به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نیما تقوی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر حضور یکی از اراذل و اوباش در محور عباس آباد به کلاردشت که با مسدود کردن مسیر خودروها، اقدام به ضرب و شتم مسافران و ایجاد ناامنی کرده بود، بلافاصله تیم‌های عملیاتی پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: متهم که غرق در غرور و با تکیه بر سلاح سرد، نه تنها به دستورات مقتدرانه پلیس توجهی نکرد، بلکه با وقاحت تمام به سمت مامورین حمله‌ور شد.

وی ادامه داد: در این راستا، مامورین جان‌برکف انتظامی با رعایت کامل قانون بکارگیری سلاح و پس از شلیک تیرهای اخطار، جهت مهار این فرد شرور اقدام به تیراندازی کردند که منجر به مجروح شدن و زمین‌گیر شدن وی شد.

سرهنگ تقوی با تاکید بر اینکه امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس در برخورد با مخلان نظم و امنیت، سر سوزنی عقب‌نشینی نخواهد کرد و کسانی که بخواهند با عربده‌کشی و گردن‌کشی آرامش خانواده‌ها را به مخاطره بیندازند، با پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده فرزندان ملت در فراجا روبرو خواهند شد.

