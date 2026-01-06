  1. استانها
  2. سمنان
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۲

تحویل ۲۰۰ واحد مسکونی در «سایت نور» سمنان

سمنان- مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان از تحویل قریب‌الوقوع ۲۰۰ واحد مسکونی در مجتمع «سایت نور» واقع در شهرستان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان بیان کرد: تمرکز این بازدید بر فاز نخست خانه‌های ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان بود؛ جایی که ۴۰ واحد مسکونی آماده تحویل مراحل نهایی نصب انشعابات آب، برق و گاز را پشت سر می‌گذارند.

وی افزود: هماهنگی‌های لازم برای اجرای اقدامات تکمیلی پروژه، به‌ویژه آسفالت‌ریزی معابر و خیابان‌های داخلی سایت، میان دستگاه‌های اجرایی انجام شده تا شرایط برای تحویل هرچه سریع‌تر واحدها به متقاضیان فراهم شود.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: در سایت ۲۳ هکتاری نور، ۲۰۰ واحد از پروژه ۹۶۸ واحدی به‌همراه ۱۰۴ واحد ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان، در مراحل پایانی ساخت و آماده‌سازی قرار دارند و به‌زودی تحویل متقاضیان خواهد شد.

