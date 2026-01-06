تحویل ۲۰۰ واحد مسکونی در «سایت نور» سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر سهشنبه در حاشیه بازدید از سایت ۲۳ هکتاری نور سمنان بیان کرد: تمرکز این بازدید بر فاز نخست خانههای ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان بود؛ جایی که ۴۰ واحد مسکونی آماده تحویل مراحل نهایی نصب انشعابات آب، برق و گاز را پشت سر میگذارند.
وی افزود: هماهنگیهای لازم برای اجرای اقدامات تکمیلی پروژه، بهویژه آسفالتریزی معابر و خیابانهای داخلی سایت، میان دستگاههای اجرایی انجام شده تا شرایط برای تحویل هرچه سریعتر واحدها به متقاضیان فراهم شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: در سایت ۲۳ هکتاری نور، ۲۰۰ واحد از پروژه ۹۶۸ واحدی بههمراه ۱۰۴ واحد ویلایی جایگزین مسکن مهر ناایمن سمنان، در مراحل پایانی ساخت و آمادهسازی قرار دارند و بهزودی تحویل متقاضیان خواهد شد.
