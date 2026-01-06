به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی کرامتی ظهر سه شنبه در راهپیمایی تا پای جان برای ایران؛ تجمع بزرگ مردم ولایتمدار گلپایگان در لبیک به رهبری اظهار کرد: این حضور قدرتمندانه بیانگر بصیرت، آگاهی و پایبندی مردم نسبت به آرمان‌های مقدس نظام جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: مشکلات معیشتی و اقتصادی، به‌ویژه آنچه امروز کسبه محترم با آن مواجه هستند، از واقعیت‌ها و مسلمات اقتصاد کشور به شمار می‌رود و مقام معظم رهبری نیز طی سالیان گذشته همواره بر ضرورت حل این مسائل تأکید داشته‌اند. در کنار پیشرفت‌های علمی گسترده و خیره‌کننده‌ای که در بخش‌های مختلف کشور حاصل شده و حتی دشمنان را بهت‌زده کرده است، نمی‌توان وجود مشکلات اقتصادی را انکار کرد.

امام جمعه گلپایگان تصریح کرد: این مشکلات تنها مختص کشور ما نیست و در بسیاری از کشورهای دیگر نیز وجود دارد، اما تفاوت در اینجاست که هر زمان در کشور ما مطالبات یا اعتراضات اقتصادی مطرح می‌شود، دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند با سوءاستفاده از این فضا، بر موج اعتراضات سوار شده و مسیر مطالبات به‌حق مردم را منحرف کنند.

وی ادامه داد: این اقدام نه‌تنها ظلم به انقلاب اسلامی است، بلکه ظلمی آشکار به جوانان، کسبه و مردمی است که قصد دارند مطالبات خود را به‌صورت قانونی مطرح کنند، اما پیش از آنکه صدای آن‌ها شنیده شود، اعتراضاتشان به سمت اغتشاش سوق داده شده و مطالباتشان به حاشیه می‌رود.

حجت‌الاسلام کرامتی تأکید کرد: جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب همواره حق اعتراض و مطالبه‌گری مردم را به رسمیت شناخته‌اند و حضور امروز مردم نیز هم‌زمان دفاع از کسبه محترم، اعتراض به مشکلات اقتصادی و اعلام انزجار از یاوه‌گویی‌های دشمنان انقلاب اسلامی است.

وی ابراز امیدواری کرد: امیدواریم مسئولان با همت و تلاش مضاعف، این مشکلات را یکی پس از دیگری برطرف کنند؛ همان‌گونه که در عرصه‌های مختلف دیگر، پیشرفت‌های جدی و قابل توجهی در کشور رقم خورده است