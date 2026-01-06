اولویت بانک مسکن؛ تسریع در تحویل واحدهای نهضت ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، سیدمحسن فاضلیان، عضو هیئت‌مدیره و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا نهم دی‌ماه امسال، قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۸ هزار و ۳۵۲ واحد مسکونی در قالب ۵۷ هزار و ۶۳۳ پروژه در شعب بانک مسکن به امضا رسیده است.

وی افزود: از این میزان، تاکنون تسهیلات بانک مسکن در قالب سهم‌الشرکه به مبلغ ۱۴۳ هزار و ۳۷۹ میلیارد تومان متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها به متقاضیان پرداخت شده است.

این عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن با تأکید بر رسالت اصلی این بانک در راستای خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه گفت: برنامه‌ریزی انجام‌شده برای پرداخت هدفمند تسهیلات نهضت ملی مسکن به پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت، موجب شده است تاکنون ۱۵۴ هزار و ۸۴۸ واحد مسکونی به مرحله فروش اقساطی رسیده است.

فاضلیان تصریح کرد: این رویکرد، علاوه بر تسریع در تحویل واحدها به متقاضیان، با بازگشت منابع به چرخه تسهیلات‌دهی بانک، زمینه افزایش توان تأمین مالی سایر پروژه‌ها را نیز فراهم می‌کند.

عضو هیئت‌مدیره بانک مسکن در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تسریع در روند ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن و افزایش رضایتمندی متقاضیان تأکید کرد: مدیران و کارکنان بانک مسکن با به‌کارگیری تمام توان، تجربه و تخصص خود، تحقق این هدف و تقویت جریان تولید مسکن در کشور را با جدیت دنبال می‌کنند.