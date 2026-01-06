اعلام جزئیات تازه ترین پروژه «گروه موسیقی تهران» در تالار رودکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت «گروه موسیقی تهران» با عنوان «موسیقی نو در ایران» ۱۸ و ۱۹ دی با اجرای آثاری از علیرضا مشایخی در تالار رودکی برگزار می‌شود.

گروه موسیقی تهران در سال ۱۳۷۲ توسط فریماه قوام‌صدری و علیرضا مشایخی تأسیس شد و از اهداف آن، آموزش و معرفی آهنگساز، نوازنده و طرح «موسیقی نو» در ایران بوده است.

در تازه‌ترین کنسرت این گروه که با عنوان «موسیقی نو در ایران» برگزار می‌شود، دوازده اثر از علیرضا مشایخی اجرا خواهد شد که چهار اثر از آنها برای نخستین‌بار به اجرا درمی‌آیند؛ از نکات قابل توجه این کنسرت تفاوت قطعات اجرایی در هر شب هستند.

«کوارتت زهی نماد» به سرپرستی ستاره بهشتی، «ارکستر پرماننت» به رهبری سعید علیجانی، «آنسامبل کاروان» به سرپرستی فرزان فرنیا گروه‌هایی هستند که در این ۲ شب روی صحنه می‌روند.

ستاره بهشتی و رائین نورانی نوازندگان ویولن، نگار نوراد و هامون قادری نوازندگان ویولنسل، بهران ببری و فرهود بیگلربیگی نوازندگان فلوت در این کنسرت به عنوان تک‌نواز حضور دارند. این در حالی است که رهبری یکی از آثار بر عهده آرش امینی خواهد بود.

کنسرت «گروه موسیقی تهران» با عنوان «موسیقی نو در ایران» از ساعت ۲۰ شامگاه پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی در تالار رودکی برگزار می‌شود و بلیت‌های آن از طریق سامانه ایران‌کنسرت قابل تهیه است.