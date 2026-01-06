به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم با بیان اینکه نباید اجازه داد دوران سراسر خفقان رژیم منحوس پهلوی به فراموشی سپرده شود، اظهار داشت: بسیاری از افراد، خاطرات روشنی از فضای اختناق آن دوران دارند، اما وقتی این واقعیت‌ها بازگو نمی‌شود، دشمنان با استفاده از فضای مجازی ذهن و روان نسل جوان را دچار انحراف می‌کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی عینی از فضای رعب و ارعاب دوران طاغوت گفت: در حکومت پهلوی، یک دانش‌آموز ۹ ساله وقتی روی تخته سیاه نوشت «مرگ بر شاه» تمام کلاس‌ها را تعطیل کردند و تمام معلمین و دانش آموزان را پشت پنجره‌ها به تماشا آوردند و بعد آن طفل معصوم را چنان شلاق به کف پایش زندند و با کف پای پاره پاره در برابر چشمان همگان روی ریگ‌های داغ محوطه دواندند تا درس عبرت برای سایرین شود.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با بیان چند مورد خاطره عینی افزود: در آن دوران حتی یک مرد میان سال صرفاً به دلیل ضبط یک سخنرانی مذهبی، سه روز بازداشت و بازجویی شد به طوری که وقتی آزاد شد از شدت ضرب و جرح قابل شناسایی نبود؛ این در حالی است که امروز جوانان و نوجوانان می‌توانند اعتراضات خود را آشکارا و مستقیم به بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی کشور منتقل کنند و هر آنچه در ذهن دارند، درست یا نادرست به زبان بیاورند و معلم و دانش آموزان آزادانه هر سخنی را در کلاس بیان می‌کنند، لذا باید این تفاوت‌ها برای نسل جدید تبیین شود.

وی با تأکید بر تفکیک اعتراض از اغتشاش تصریح کرد: قطعاً هر حاکمیتی موظف است از اغتشاش و هرج‌ومرجی که امنیت و آرامش مردم را به خطر می‌اندازد جلوگیری کند، اما اعتراض مردم به گرانی و کوچک شدن سفره‌هایشان، اعتراضی به‌حق است و دولت‌مردان و مدیران باید برای بهبود شرایط معیشتی مردم تلاش جدی داشته باشند و مرتب هم گزارش واقعی از عملکرد به مردم ارائه نمایند تا اطمینان و آرامش حاصل شود.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به برخی پیشرفت‌های نهادینه‌شده کشور گفت: بسیاری از خدمات امروز آن‌قدر عادی شده که دیگر به چشم نمی‌آید؛ در حالی که در برخی کشورهای پیشرفته و مدعی برای روستاهای کوچک ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر برق شبکه وجود ندارد، اما در ایران برای کوچک‌ترین روستاها نیز برق و گاز به صورت شبکه ای تأمین شده است، که برخی از این روستاها اساساً جمعیت ساکن دائمی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حتماً باید بستر شنیده شدن خواسته‌ها و اعتراض مردم بیش از پیش فراهم شود، اما اغتشاشاتی که با زمینه‌سازی دشمنان شکل می‌گیرد، این فرصت را از مردم می‌گیرد و در نهایت، بیشترین آسیب متوجه شهروندان متضرر از مشکلات موجود، خواهد شد.

وی گفت: وظیفه اصلی مسئولان، ساختن زندگی در شأن مردم و ایجاد آرامش و رفاه برای آنان است تا بدون دغدغه معیشت، زندگی کرده و به رشد و بالندگی برسند، لذا نباید اجازه داد عده‌ای معدود اغتشاشگر این حق مسلم عموم مردم را تضییع کنند.