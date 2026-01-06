  1. استانها
رئیس‌کل دادگستری استان یزد: جهاد تبیین وظیفه مهم مدیران است

یزد_ رئیس‌کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت جهاد تبیین گفت: بازگو نکردن واقعیت‌های دوران سیاه طاغوت، موجب تحریف ذهن جوانان و نوجوانان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین طهماسبی، در جلسه شورای اداری شهرستان خاتم با بیان اینکه نباید اجازه داد دوران سراسر خفقان رژیم منحوس پهلوی به فراموشی سپرده شود، اظهار داشت: بسیاری از افراد، خاطرات روشنی از فضای اختناق آن دوران دارند، اما وقتی این واقعیت‌ها بازگو نمی‌شود، دشمنان با استفاده از فضای مجازی ذهن و روان نسل جوان را دچار انحراف می‌کنند.

وی با اشاره به نمونه‌هایی عینی از فضای رعب و ارعاب دوران طاغوت گفت: در حکومت پهلوی، یک دانش‌آموز ۹ ساله وقتی روی تخته سیاه نوشت «مرگ بر شاه» تمام کلاس‌ها را تعطیل کردند و تمام معلمین و دانش آموزان را پشت پنجره‌ها به تماشا آوردند و بعد آن طفل معصوم را چنان شلاق به کف پایش زندند و با کف پای پاره پاره در برابر چشمان همگان روی ریگ‌های داغ محوطه دواندند تا درس عبرت برای سایرین شود.

رئیس‌کل دادگستری استان یزد با بیان چند مورد خاطره عینی افزود: در آن دوران حتی یک مرد میان سال صرفاً به دلیل ضبط یک سخنرانی مذهبی، سه روز بازداشت و بازجویی شد به طوری که وقتی آزاد شد از شدت ضرب و جرح قابل شناسایی نبود؛ این در حالی است که امروز جوانان و نوجوانان می‌توانند اعتراضات خود را آشکارا و مستقیم به بالاترین مقامات سیاسی و اجرایی کشور منتقل کنند و هر آنچه در ذهن دارند، درست یا نادرست به زبان بیاورند و معلم و دانش آموزان آزادانه هر سخنی را در کلاس بیان می‌کنند، لذا باید این تفاوت‌ها برای نسل جدید تبیین شود.

وی با تأکید بر تفکیک اعتراض از اغتشاش تصریح کرد: قطعاً هر حاکمیتی موظف است از اغتشاش و هرج‌ومرجی که امنیت و آرامش مردم را به خطر می‌اندازد جلوگیری کند، اما اعتراض مردم به گرانی و کوچک شدن سفره‌هایشان، اعتراضی به‌حق است و دولت‌مردان و مدیران باید برای بهبود شرایط معیشتی مردم تلاش جدی داشته باشند و مرتب هم گزارش واقعی از عملکرد به مردم ارائه نمایند تا اطمینان و آرامش حاصل شود.

حجت‌الاسلام طهماسبی با اشاره به برخی پیشرفت‌های نهادینه‌شده کشور گفت: بسیاری از خدمات امروز آن‌قدر عادی شده که دیگر به چشم نمی‌آید؛ در حالی که در برخی کشورهای پیشرفته و مدعی برای روستاهای کوچک ۱۰۰ یا ۲۰۰ نفر برق شبکه وجود ندارد، اما در ایران برای کوچک‌ترین روستاها نیز برق و گاز به صورت شبکه ای تأمین شده است، که برخی از این روستاها اساساً جمعیت ساکن دائمی ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حتماً باید بستر شنیده شدن خواسته‌ها و اعتراض مردم بیش از پیش فراهم شود، اما اغتشاشاتی که با زمینه‌سازی دشمنان شکل می‌گیرد، این فرصت را از مردم می‌گیرد و در نهایت، بیشترین آسیب متوجه شهروندان متضرر از مشکلات موجود، خواهد شد.

وی گفت: وظیفه اصلی مسئولان، ساختن زندگی در شأن مردم و ایجاد آرامش و رفاه برای آنان است تا بدون دغدغه معیشت، زندگی کرده و به رشد و بالندگی برسند، لذا نباید اجازه داد عده‌ای معدود اغتشاشگر این حق مسلم عموم مردم را تضییع کنند.

