حسین طهماسبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۹ دی نقطه عطفی ماندگار و برگ زرینی در کارنامه افتخارات ملت ایران و نماد عزت، بصیرت و آگاهی مردمی بود.

رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به پیامدهای آن روز تاریخی تصریح کرد: مردم ایران در ۹ دی با صدایی رسا اعلام کردند اگر دشمن در برابر تمامیت ارضی کشور، دین و اعتقادات آنان صف‌آرایی کند، آنان نیز در برابر تمام دنیای دشمن خواهند ایستاد.

وی افزود: این روز تاریخی، میثاق ناگسستنی امت با ولایت را آشکار ساخت، درایت و حکمت رهبری نظام را به نمایش گذاشت و ناکامی اهداف شوم دشمنان و فتنه‌گران را به‌روشنی به تصویر کشید.

آشکار شدن چهره خباثت‌آمیز فتنه‌گران

طهماسبی، به نقش روشنگرانه این حماسه در شناسایی افراد اشاره کرد و گفت: بصیرت مردم در آن مقطع حساس، غبار از برخی چهره‌ها کنار زد و نقاب از کسانی برداشت که برای دستیابی به قدرت، از هیچ تلاش خباثت‌آمیزی فروگذار نبوده و از ضربه زدن به ریشه‌های انقلاب و ارکان مستحکم نظام اسلامی دریغ نکرده و حتی منافع مردم و کشور نیز برای آنان اهمیتی نداشت.

وی با اشاره به تلاش‌های گسترده دشمنان برای براندازی، تصریح کرد: حماسه ۹ دی محاسبات آن‌ها را به کلی بر هم زد، اگرچه دشمن با تمام توان خود، از عوامل داخلی گرفته تا سفارتخانه‌های خارجی و رسانه‌های استکباری، به میدان آمده بود، اما حضور آگاهانه مردم، همه دسیسه‌ها و توطئه‌ها را نقش بر آب کرد؛ همان اتفاقی که در جنگ ۱۲ روزه نیز رخ نمود و محاسبات ذهنی و غلط دشمن را نشان داد.

ضرورت تبیین حماسه برای نسل جدید

رئیس کل دادگستری یزد در پایان به اهمیت مستمر آموزش این وقایع برای نسل‌های آینده پرداخت و گفت: حماسه‌ها باید برای مردم، به‌ویژه نسل‌های جدید، به‌درستی تبیین و به‌صورت مستمر یادآوری شوند تا دشمن نتواند آن‌ها را تحریف کرده یا وارونه جلوه دهد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از نوجوانان و جوانان جامعه ما زیر سن ۲۰ سال دارند یا در سال ۱۳۸۸ متولد نشده بودند یا سن بسیار کمی داشتند؛ اگر شرایط آن روزها به‌درستی بازگو نشود، زمینه برای تحریف فراهم خواهد شد.

طهماسبی با مقایسه این تلاش با تحریف تاریخ انقلاب و تطهیر رژیم پهلوی، نتیجه‌گیری کرد: تبیین درست و صادقانه این حماسه‌ها، یک ضرورت انکارناپذیر و مسئولیتی همگانی است.