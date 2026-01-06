به گزارش خبرنگار مهر، سعید فردانی در نشست خبری که امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، به نمونهای از تأثیر فناوری در حمل و نقل شهری اشاره و اظهار کرد: سال ۹۴ زمانی که در شهرداری برای ساماندهی تاکسیها و بهبود کیفیت جابجایی شهری برنامهریزی میکردیم، تحول فناورانهای اتفاق افتاد که حتی تصور ما را از خدمات شهری تغییر داد.
وی سپس سه اولویت راهبردی شهردار اصفهان در سال ۱۴۰۰ را برشمرد که هوشمندسازی، توسعه شهری و ارتقای خدمات شهری محور اصلی آنها بوده است.
دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی برنامهای به نام «فاوا به علاوه ۲۲» را معرفی کرد که شامل ۲۲ طرح و اقدام تحولآفرین در دو بخش فناورانه و مدیریتی بود.
وی با تأکید بر اهمیت بعد مدیریتی در کنار فناوری گفت: چالش اصلی در حوزه هوشمندسازی عدم توجه متوازن به مدیریت و فناوری است و بدون زیرساختهای مدیریتی، هر اقدام فناورانه تنها بخش محدودی از تحول را محقق میکند.
فردانی، جذب نیروی انسانی متخصص و جایگاه سازمانی مناسب را از چالشهای اصلی برای اجرای پروژهها دانست و افزود: جهان امروز در حال جذب استعدادهای فناورانه ایران است و برای موفقیت در مسیر هوشمندسازی، حفظ نیروی انسانی توانمند در سازمانهای شهری ضروری است.
اقدامات مدیریتی و نقشه راه شهر هوشمند
دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی با تأکید بر اهمیت نقشه جامع شهر هوشمند اظهار کرد: تهیه نقشه جامع همانند نگارش فیلمنامه برای یک پروژه بزرگ است و بدون آن، امکان حرکت هماهنگ و هدفمند در حوزه هوشمندسازی وجود ندارد.
وی افزود: این نقشه عملیاتی، مسیر حرکت خدمات شهری را برای تمامی ذینفعان مشخص میکند و تضمین میکند هر اقدام فناورانه و سازمانی در راستای نیاز شهروندان باشد.
فردانی همچنین به اهمیت فرهنگسازی و توانمندسازی سازمانی و مردمی در مسیر هوشمندسازی اشاره کرد و افزود: آموزش شهروندان در زمینه هوش مصنوعی و استفاده از فناوریهای شهری و توانمندسازی کارکنان شهرداری از اقدامات محوری ما بوده است. بیش از هزار نفر به صورت حضوری و ۱۸۰۰ نفر به صورت مجازی در این دورهها شرکت کردند و محتوای آموزشی در اپلیکیشن اصفهان من در دسترس شهروندان قرار گرفته است.
وی چهار اقدام مدیریتی کلیدی برای توسعه شهر هوشمند را شامل تهیه نقشه راه جامع، سازماندهی ساختارها، فرهنگسازی و توانمندسازی و توسعه زیستبوم ارزشآفرین برشمرد و تأکید کرد: شهرداری به تنهایی نمیتواند تحول دیجیتال را محقق کند و همکاری با بخش خصوصی، شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها از اصول اساسی توسعه شهر هوشمند است.
پروژههای فناورانه و زیرساختهای هوشمندسازی
وی از اجرای پروژه «پلاک آبی با کیو آر هوشمند» خبر داد و گفت: تا کنون از ۸۳۳ هزار ملک در سطح شهرستان، ۶۱۰ هزار ملک مجهز به این سیستم شده و خدمات مکان محور از طریق اسکن کیو آر در دسترس شهروندان قرار میگیرد، این زیرساخت امکان ارائه خدماتی همچون مسیریابی برای اورژانس، آتشنشانی و خدمات عمومی را به صورت لحظهای فراهم میکند.
وی به توسعه شبکه فیبر نوری در سطح شهر اشاره کرد و گفت: اصفهان با بیش از ۳۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری، در حال گسترش این زیرساخت با سه قرارداد جدید در مناطق ۷، ۱۳ و ۱۵ به طول ۵۵۰ کیلومتر است و انتظار میرود این پروژه ظرف شش ماه آینده تکمیل شود.
دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی با اشاره به همکاری با اپراتورها افزود: این شبکه یکی از امنترین و سریعترین شبکههای ارتباطی فیبر نوری در کشور خواهد بود و امکان اتصال تمامی نقاط شهر به شبکه هوشمند شهری را فراهم میکند.
فردانی به یکپارچهسازی سامانههای شهری اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته تعداد سامانههای شهرداری از بیش از ۴۰۰ سامانه به ۷۰ سامانه کاهش یافته است و تمامی دادههای شهری به صورت یکپارچه و دقیق در دسترس مدیران قرار دارد. این اقدام موجب تصمیمگیری سریع و کاهش نیاز به مکاتبات اداری شده است.
وی همچنین به توسعه اپلیکیشن شهروندی «اصفهان» من اشاره کرد و افزود: اکنون ۸۱۰ هزار نفر در این سامانه ثبتنام کردهاند و ۳۷۰ هزار نفر به صورت ماهیانه از خدمات آن استفاده میکنند. این اپلیکیشن شامل خدمات پرداخت الکترونیک، میز خدمت، دستیار هوشمند و امکان بازخورد تجربه مشتری است و خدمات شهری را به صورت هوشمند و مکان محور به شهروندان ارائه میکند.
چشمانداز ملی و توسعه آینده شهر هوشمند
دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی با اشاره به اهمیت مطالبه ملی هوشمندسازی گفت: موضوع شهر هوشمند دیگر محدود به شهرداریها نیست و به یک مطالبه ملی تبدیل شده است. همکاری میان ارگانها و تبادل دادهها بین سازمانها برای خدمترسانی بهتر به شهروندان ضروری است.
وی افزود: هفته آینده اصفهان میزبان شهرداران کلانشهرهای ایران خواهد بود و اولین سامانه یکپارچه ملی شهرداریها در این شهر رونمایی خواهد شد. این سامانه امکان مدیریت منابع انسانی، مالی و خدمات شهری را در سطح ملی فراهم میکند و باعث کاهش سفرهای غیرضروری به پایتخت میشود.
فردانی با اشاره به اهمیت فناوریهای هوشمند در مدیریت محیط زیست و زیرساخت شهری گفت: استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در آبیاری هوشمند، مدیریت ترافیک و نظارت تصویری، باعث بهینهسازی مصرف منابع و ارتقای کیفیت خدمات شهری میشود. این اقدامات نه تنها اقتصادی، بلکه زیستمحیطی و اجتماعی نیز ارزشآفرین هستند.
دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی در خاتمه تأکید کرد: مدیریت شهری اصفهان با همکاری بخش خصوصی، دانشگاهها و سازمانهای خدماتی، در مسیر توسعه شهری هوشمند پیش میرود و تجربیات این شهر میتواند الگویی برای کل کشور باشد.
