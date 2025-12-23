به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای که با حضور شهردار اصفهان و سعید فردانی، دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی برگزار شد. وضع موجود اپلیکیشن «اصفهانمن» و روند توسعه و پیشرفت این سامانه بررسی شد
در این نشست، آخرین وضعیت عملکرد اپلیکیشن «اصفهانمن» بهعنوان بستر یکپارچه ارائه خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت و گزارشی از میزان استقبال شهروندان، خدمات فعال، چالشهای موجود و برنامههای توسعهای آتی ارائه شد.
مسئولان ذیربط در این جلسه، «اصفهانمن» را یکی از ارکان اصلی تحقق شهر هوشمند دانسته و بر نقش آن در تسهیل ارتباط شهروندان با مدیریت شهری تأکید کردند.
علی قاسم زاده شهردار اصفهان در این جلسه با اشاره به اهمیت استفاده از فناوریهای نوین در بهبود کیفیت زندگی شهروندان، توسعه خدمات هوشمند و ارتقای تجربه کاربری را از اولویتهای مدیریت شهری عنوان کرد و خواستار تسریع در تکمیل و بهروزرسانی مستمر این سامانه شد.
در ادامه این جلسه، نسخه جدید اپلیکیشن اصفهان من با قابلیت لایت بهصورت رسمی آغاز به کار کرد. این نسخه با هدف بهبود تجربه شهروندان در استفاده از خدمات پرکاربرد شهری، بهویژه در حوزه خدمات کیف پول الکترونیکی و اطلاعرسانی زمانبندی رسیدن اتوبوسها طراحی و عرضه شده است.
سعید فردانی، دستیار ویژه شهردار اصفهان در امور هوشمندسازی، با تشریح ویژگیهای نسخه لایت، افزایش سرعت دسترسی و تمرکز بر خدمات پرمراجعه شهروندان را از مهمترین مزایای این نسخه برشمرد و اظهار داشت: توسعه این نسخه گامی مؤثر در جهت افزایش رضایتمندی شهروندان و تسهیل استفاده از خدمات هوشمند شهری است.
اپلیکیشن «اصفهانمن» بهعنوان درگاه جامع خدمات الکترونیک شهر اصفهان، نقش مهمی در تحقق مدیریت شهری هوشمند و ارتقای تعامل شهروندان با شهرداری ایفا میکند و رونمایی از نسخه لایت، فصل جدیدی از ارائه خدمات سریع، ساده و کاربرمحور را برای شهروندان رقم خواهد زد..
