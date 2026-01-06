به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمد رضا منشوری ظهر سه شنبه در رزمایش «قرارگاه محله» عصر سهشنبه با محوریت خدمت جهادی به همت معاونت بسیج مساجد و محلات سپاه قدس گیلان و با همکاری معاونتهای ستاد استان، نواحی و پایگاههای مقاومت با بیان اینکه امام محله، مسجد و پایگاه مقاومت در کنار هم زیباییهایی میآفرینند که هیچ دوربینی توان به تصویر کشیدن آن را ندارد، اظهار کرد: ندای خدمت گسترده، مردم برای مردم است. در محله مردمی، بیتفاوتی و بیتوجهی معنا ندارد.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان از ضرورت انسجام و هماهنگی میان ستاد، نواحی، حوزهها و پایگاههای مقاومت گفت و افزود: مأموریتهای رزمایش قرارگاه محله باید بهطور دقیق اجرا و در سامانه مربوطه گزارش شود.
وی با تاکید به اشرافیت پایگاهها به عملیات قرارگاه محله گفت: مأموریتها باید بهدرستی دریافت و اجرا شوند.
سرهنگ منشوری با بیان اینکه ارتباطات سازمانی باید بهصورت زنجیرهای برقرار شود، افزود: ارتباط ستاد با اقشار، ناحیه با حوزه مقاومت و حوزه مقاومت با پایگاه باید برقرار شود؛ در غیر این صورت گزارش عملکرد ارائه نخواهد شد.
وی تصریح کرد: به منظور اشرافیت ستاد کل از عملکرد ردهها، لازم است که برنامههایی که اجرا میشود در سامانه ارسال تا جزو عملکرد رسمی محسوب شوند.
معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان از معرفی اسامی مدیر محله، دبیر و سایر مسئولان مرتبط به ستاد گفت و افزود: با معرفی افراد و برگزاری آموزشها، شورای محل تشکیل و فعالیت کنند
وی رزمایش خدمت در محلهمحوری را با ذکر یا علی بن ابیطالب (ع) آغاز کردو گفت: رمز عملیات علی بن ابیطالب برای اجرای تمامی مأموریتها در سطح استان گیلان تعیین شده است.
