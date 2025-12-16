جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج سپاه قدس گیلان در رشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه جشنواره و نمایشگاه اسوه بسیج سپاه قدس گیلان با حضور حجتالاسلام والمسلمین احسان الله محمدی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه قدس و سرهنگ احمد رضا منشوری معاون هماهنگکننده سپاه قدس گیلان به اتفاق جمعی از معاونتها افتتاح شد
در این نمایشگاه پایگاههای مقاومت برتر در قرارگاههای «مسجد محور، محله محور و پایگاه محور» از سطح استان به مدت سه روز در رشت، عملکرد و دستاوردهای یکساله خود را در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، جهادی و محرومیتزدایی به نمایش گذاشتند
این نمایشگاه با برپایی ۴۰ غرفه، فرصتی برای رقابت سالم، تبادل تجربه و معرفی الگوهای موفق بسیجیان از سوی سازمان بسیج مساجد سپاه قدس گیلان، فراهم کرده است.
