به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا منشوری ظهر چهارشنبه در آغاز رزمایش آموزش همگانی کمک‌های اولیه در گیلان اظهار کرد:این طرح با نام مبارک «یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها» در راستای طرح سرلشکر پاسدار شهید حاج غلامرضا سلیمانی به منظور ارتقاء سطح آگاهی و توانمندی‌های امدادی مردم شریف استان گیلان برگزار می‌شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان افزود: این رزمایش به همت نهادهای مختلف از جمله جمعیت هلال احمر، بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بسیج مساجد محلات در سطح کلیه محلات استان اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه هدف اصلی آموزش همگانی کمک‌های اولیه به آحاد مردم استان گیلان به صورت فشرده و جامع است، گفت:با توجه به اهمیت بالای آمادگی در مواقع اضطراری، این برنامه به منظور افزایش توانمندی‌های امدادی و نجات جان انسان‌ها طراحی شده است.

سرهنگ منشوری تصریح کرد:برگزاری این دوره‌های آموزشی می‌تواند به تقویت روحیه همکاری و همیاری در جامعه کمک کند و در مواقع بحرانی، افراد را قادر سازد تا به سرعت و به طور مؤثر به کمک نیازمندان بشتابند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه ها در اجرای این طرح،اظهارکرد: این رزمایش فرصتی است تا نهادهای مختلف به همکاری و هم‌افزایی در زمینه آموزش و ارتقاء مهارت‌های امدادی بپردازند.

معاون هماهنگ کننده سپاه قدس گیلان، افزود: با توجه به تجربیات گذشته و نیازهای موجود، برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات امدادی و نجات در سطح استان کمک شایانی کند.

وی عزم و اراده نهادهای مسئول در راستای ارتقاء سطح سلامت و ایمنی جامعه را مهم دانست و گفت:برگزاری این رزمایش آموزشی به عنوان یک گام مؤثر در راستای افزایش آگاهی عمومی و توانمندی‌های امدادی در استان گیلان تلقی می‌شود.

سرهنگ منشوری ادامه داد :امید است که با مشارکت فعال مردم و نهادهای مختلف، این برنامه به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد و به نجات جان‌ها و بهبود وضعیت در مواقع اضطراری کمک کند.