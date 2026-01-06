کاهش فقط ۱۰ درصد ضایعات کشاورزی، دستاورد بزرگی برای اقتصاد است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا گلمحمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در جلسه کارگروه «ترویج فرهنگ درست مصرف در کاهش ضایعات» تولید بهرهور را یکی از راههای کاهش ضایعات برشمرد و گفت: هر اقدامی در حوزه کشاورزی، از جمله اجرای الگوی کشت، بدون استقرار فرهنگ درست مصرف در روستا و میان کشاورزان به نتیجه نمیرسد.
وی افزود: با بخشنامه و دستورالعمل نمیتوان تغییری ایجاد کرد؛ باید فرهنگ را به دل روستا برد و با تبیین مزایای این الگو برای خود کشاورز، خانوادهاش و نسل آینده، آن را جا انداخت.
رئیس سازمان تات با اشاره به نقش مؤثر ظرفیتهای اجتماعی مانند دهیاران، مساجد و ائمه جمعه در ترویج الگوی مصرف، بیان کرد: اول باید ضایعات تولید نکنیم و پیش از آنکه به فکر استفاده از پسماندها باشیم، باید تولید و انبارداری را به درستی انجام دهیم تا ضایعات ایجاد نشود. نمیشود سبزی را بد انبار کرد و بعد به فکر تولید خوراک دام از ضایعات آن بود.
وی به نمونههای عملی موفق نیز اشاره کرد و گفت: با تلاش یکی از جهادگران فقید، امروز کارخانه خوراک دام در ارومیه روزانه ۱۵ تن خوراک از ضایعات تولید میکند که این نمونه یک کار عملی و قابل تکرار است.
گلمحمدی ابراز امیدواری کرد، اگر بتوانیم فقط ۵ تا ۱۰ درصد از ضایعات و پسماندها را کاهش دهیم، دستاورد بزرگی خواهد بود.
