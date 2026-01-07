به گزارش خبرنگار مهر، نخستین سلسله نشست‌های خبری تخصصی وزارت جهاد کشاورزی با حضور معاونت امور زراعت این وزارتخانه برگزار شد.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در این نشست با اشاره به کارهای انجام گفت: در حال حاضر محصولات کشاورزی تولیدی کشور ۱۳۰ میلیون تن است که ۸۵ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد محصولات مربوط به بخش زراعت است، افزود: قانون هفتم پیشرفت تکالیفی برای بخش کشاورزی مقرر کرده است که از آن جمله می‌توان به ضریب خودکفایی محصولات اساسی به ۹۰ درصد، اشاره کرد. این عدد برای تأمین روغن خودکفایی ۴۰ درصدی تکلیف شده است. اما محدودیت‌های جدی از تغییر اقلیمی، ناترازی ها و… پیش روی پایداری محصولات کشاورزی کشور است.

آنجفی در ادامه سخنان خود با اشاره به میزان بارش کشور طی سال‌های اخیر، اظهار کرد: در سال زراعی گذشته میزان بارش سالانه ۱۴۰ میلی متر بود که طی ۵۱ سال گذشته، خشکسالی بی‌سابقه‌ای بود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه مسئله بحران آب کشور، تصریح کرد: سال گذشته کشاورز ما با بحران آب روبه‌رو بود و در زمانی که می‌توانست از آب استفاده کند برق نداشت. بنا بر تصمیمات قرار بود تا سال ۱۴۱۱ مصرف آب کشاورزی به ۵۱ میلیارد متر مکعب برسد، امسال عملیاتی شد در حالی که برای سال جاری ۶۶ میلیارد متر مکعب آب لحاظ شده بود اما محقق نشد.

آنجفی درباره راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی حوزه کشاورزی، تصریح کرد: تنها راهکار افزایش بهره‌وری و افزایش نفوذ دانش است. به عنوان مثال، یکی از محصولاتی که نقش محوری در کشور دارد گندم است و کشاورزی ایران به نوعی گندم پایه است. نفوذ دانش سبب شد تا در دو سالی که خشکسالی بی‌سابقه‌ای در کشور شاهد بودیم تولید گندم آمار متفاوت داشته باشد.

وی افزود: نخستین خشکسالی بی‌سابقه کشور در سال ۱۴۰۰ بود که فقط ۴.۵ میلیون تن گندم در کشور تولید شد. این عدد در خشکسالی ۱۴۰۴ با وجود تمام ناترازی ها حدود ۸.۷ میلیون تن بود؛ زیرا طرح جهش تولید در گندم زارها در حال اجرا است.

وی گفت: برنامه ۵ سال آینده تولید گندم در دیم زارها با توجه به کمبود آب است. علاوه‌بر این، در کنار گندم، سایر غلات مانند انواع دانه‌های روغنی، حبوبات و علوفه هم جز برنامه‌ها است تا در دیم‌زارهای کشت شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید ۵۰۰ هزار تن علوفه در دیم‌زارهای در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، ادامه داد: تمرکز بر توسعه دانش و مکانیزاسیون و نیز تمرکز بر تولید محصولات کشاورزی در دیم‌زارها است. ضمن اینکه توسعه گلخانه‌ها هم در دستورکار است. در این زمینه دستاوردهای خوبی داشتیم.

حذف ارز ترجیحی و ضرورت الگوی کشت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت اجرای الگوی کشت در کشور، اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش آمده و آزادسازی ارز باید اجرای الگوی کشت را با سرعت و کیفیت بهتر پیگیری کنیم.

وی گفت: تولیدات باید با ارزش صادراتی بوده و با تغییرات اقلیمی کشور سازگار باشد.

آنجفی با اشاره به افزایش تولید دانه‌های روغنی در کشور، تصریح کرد: طی ۳ دهه گذشته تولید دانه‌های روغنی که کلزا بود از ۱۰ درصد بیشتر نبود اما تکلیف برنامه هفتم حرکت به سوی خودکفایی است و تولید کاملینا در دیم‌زارها آغاز شده و می‌توان از آن به عنوان محصول جایگزین در کشت استفاده کرد.

تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه ملی الگوی کشت در کشور خبر داد و گفت: بر اساس قانون امسال کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانه‌های متولی از جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است؛ زیرا برای اجرای کامل الگوی کشت باید تمام نهادهای متولی مسئولیت بپذیرند.

وی اعلام کرد: ممکن است در الگوی کشت محصولات آب بر به طور کامل حذف شوند. در این راستا لازم است مشوق‌هایی لحاظ شود که کشاورزان تشویق به همرهی شوند.

معاون امور زراعت با بیان اینکه الگوی کشت را امسال بدون اعتبار تخصیص داده شده جلو بردیم، ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی متعهد شده در سال جاری با منابع آب تخصیص داده شده این موضوع مهم را پیگیری کند.

اصلاح قیمت گندم در حال بررسی است

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره تغییرات ارزی در اقتصاد کشور و قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم هم گفت: قیمت گندم پایه تعیین نرخ سایر محصولات اساسی در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی است. به عنوان مثال، تعیین نرخ هر کیلوگرم کلزا دو برابر گندم، نرخ جو ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت گندم و… است بنابراین اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ در کمیته فنی در حال بررسی است.