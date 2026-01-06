به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی مویدی خرم‌آبادی در جمع رؤسای دانشگاه‌ها و مدیران آموزش‌وپرورش مرودشت که با هدف بررسی ریشه‌های اجتماعی اعتراضات معیشتی، پیشگیری از گسترش تنش‌ها و مقابله با سوءاستفاده جریان‌های بیگانه از مطالبات مردمی برگزار شد، با تأکید بر مشروعیت مطالبات معیشتی مردم اظهار کرد: مطالبه‌گری معیشتی حقی قابل درک و قانونی است، اما برخی جریان‌های معاند و بیگانه تلاش کرده‌اند با انحراف این مطالبات، فضا را به سمت اغتشاش، ناامنی و آسیب به نظم عمومی سوق دهند.

رئیس پلیس پیشگیری فراجا با اشاره به نقش مهم مراکز علمی، آموزشی و تربیتی در آرام‌سازی فضای اجتماعی افزود: مدیریت این شرایط نیازمند رویکردی هوشمندانه، گفتگو محور و پیشگیرانه است و دانشگاه‌ها و آموزش‌وپرورش می‌توانند در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.

وی دانشگاه‌ها و نظام آموزش‌وپرورش را از مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری سرمایه اجتماعی و ارتقای آگاهی عمومی دانست و تصریح کرد: تقویت تعامل، هم‌افزایی نهادی و تبادل مستمر اطلاعات میان پلیس، دانشگاه‌ها و مجموعه آموزش‌وپرورش ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

این مقام ارشد انتظامی در ادامه با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت دانشجویان، دانش‌آموزان و محیط‌های آموزشی و همچنین حفظ آرامش روانی جامعه گفت: پلیس با رویکردی مسئولانه، قانون‌مدار و مبتنی بر کرامت انسانی، ضمن حمایت از مطالبات قانونی مردم، با هرگونه سوءاستفاده، تخریب و ناامنی سازمان‌یافته برخورد قاطع خواهد کرد.