به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به رویکرد هیئت والیبال استان همدان در توسعه این رشته ورزشی، اظهار کرد: با حمایت بخش خصوصی به دنبال رشد و توسعه والیبال استان همدان به‌ویژه در حوزه تیم‌داری هستیم و این مسیر را با برنامه‌ریزی دنبال می‌کنیم.

وی با اشاره به حضور موفق نمایندگان استان همدان در لیگ‌های کشوری افزود: سال گذشته سه تیم از شهرهای همدان، ملایر و فامنین در رقابت‌های لیگ دسته دوم والیبال کشور حضور داشتند و امسال نیز سه تیم از همدان و فامنین در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده پویایی و ظرفیت بالای والیبال استان است.

رئیس هیئت والیبال استان همدان با بیان اینکه هدف اصلی، صعود به لیگ دسته اول والیبال کشور است، تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در راستای تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از باشگاه‌ها، با محوریت دستیابی به این هدف دنبال می‌شود.

بادامی‌نجات با قدردانی از ورود بخش خصوصی به والیبال استان خاطرنشان کرد: خوشحالیم که حمید عابری‌منصور، از مدیران توانمند بخش خصوصی که سابقه سه دوره مدیریت عاملی باشگاه فوتبال پاس همدان را در کارنامه دارد، امسال در والیبال سرمایه‌گذاری کرده و با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت به دنبال تیم‌داری در سطح لیگ دسته اول و سوپرلیگ کشور است.

وی تأکید کرد: هیئت والیبال استان همدان از حضور بخش خصوصی استقبال کرده و حمایت قاطعانه‌ای از این سرمایه‌گذاری‌ها به‌عمل می‌آورد، چرا که توسعه پایدار ورزش بدون مشارکت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون والیبال ایران در پایان با اشاره به رشد روزافزون والیبال استان همدان گفت: خوشبختانه شاهد روند رو به رشد والیبال همدان هستیم و بهمن‌ماه امسال نیز استان همدان میزبان رقابت‌های قهرمانی آسیایی والیبال برفی خواهد بود که اتفاقی مهم برای ورزش استان به شمار می‌رود.