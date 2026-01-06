مسدود کردن نور خورشید ایده جدید برای مقابله با گرمایش زمین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، هرچند هزاران نفر با چنین طرحی مخالف هستند، اما این پروژه‌ها ممکن است همچنان ادامه یابند. در ماه اکتبر، استارت‌آپی به نام استارداست سولوشنز اعلام کرد که ۶۰ میلیون دلار سرمایه برای توسعه فناوری جذب کرده است که نور خورشید را با استفاده از ذرات هوابرد و بازتاب‌دهنده‌ها به سمت فضا بازمی‌گرداند.

این بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در یک شرکت است که چنین استراتژی‌ای برای خنک کردن سریع زمین ارائه کرده است. استارداست سولوشنز یکی از گروه‌های کوچکی از شرکت‌ها و محققانی است که ایده‌هایی مشابه را به امید دستیابی سریع به دستاوردهایی در بحران اقلیمی دنبال می‌کنند، زیرا اقدامات بین‌المللی برای مقابله با این بحران هنوز ناکافی هستند.

ایده اصلی این شرکت محدود کردن انرژی خورشیدی است که به سطح زمین می‌رسد. هرچند این اقدام ریشه و دلیل اصلی بحران تغییرات آب‌وهوا یعنی افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای را هدف نمی‌گیرد، اما می‌تواند دمای جهانی را کاهش دهد و روند ذوب شدن یخ‌های قطبی را کندتر کند.