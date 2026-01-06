به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: دو نگله با بهره‌گیری از دو دستگاه جرثقیل ساحلی ۱۴۰ تُنی در اسکله ۳۵ بندر شهید رجایی با موفقیت تخلیه شد.

بر اساس این گزارش، عملیات تخلیه این دو نگله با اتکا به تجربه و مهارت کارکنان فنی معاونت بندری و با همکاری بخش غیردولتی، در قالب یک عملیات ویژه به‌صورت مستقیم از روی شناور به محوطه بندر منتقل شد.

در همین ارتباط، روح‌الله شاعلیا، معاون امور بندری و اقتصادی اداره‌کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، از مزایای این روش تخلیه به تسریع در عملیات تخلیه شناور، استفاده بهینه از تجهیزات بندری و کاهش میزان استهلاک جرثقیل‌های ۱۴۰ تنی اشاره کرد.

شاعلیا ادامه داد: اجرای این فرآیند مستلزم برخورداری از تجربه بالا و تخصص کافی در حوزه اداره امور بندری است که توسط عوامل ترمینال‌های شماره یک و دو بندر انجام شد. همچنین در فرآیند انتقال این محموله‌ها، از تجهیزات ویژه حمل و بوژی‌های سنگین استفاده شده است.

یادآور می‌شود، واژه «نگله» اصطلاحی رایج در بنادر و گمرکات جنوب کشور است که ریشه‌ای هندی دارد و برای اشاره به محموله‌های فوق‌سنگین به‌کار می‌رود.