۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عسکری نسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، از ورود بیست و یکمین کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار خبر داد و گفت: با ورود این تعداد کشتی‌ها، یک میلیون و ۶۲۷ هزار تن انواع نهاده‌های دامی، گندم و برنج در بندر چابهار تخلیه و یا در دست تخلیه قرار دارد.

وی افزود: این میزان تخلیه کالای اساسی بیش از دو برابر میزان کالای تخلیه شده در مدت مشابه سال گذشته است.

عسکری نسب در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ۲۲۵ هزار تن برنج به صورت حمل کانتینری توسط شناورهای کوچک از بنادر مبادی تأمین برنج مورد نیاز کشور به بندر چابهار منتقل و توزیع شده است.