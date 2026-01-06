  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد

۲۱ کشتی کالای اساسی در بندر چابهار تخلیه شد

مدیرکل بنادر سیستان و بلوچستان از ورود ۲۱ کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار خبر داد و گفت: یک میلیون و ۶۲۷ هزار تن انواع نهاده‌های دامی، گندم و برنج تخلیه و یا در دست تخلیه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم عسکری نسب، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان، از ورود بیست و یکمین کشتی حامل کالای اساسی به بندر چابهار خبر داد و گفت: با ورود این تعداد کشتی‌ها، یک میلیون و ۶۲۷ هزار تن انواع نهاده‌های دامی، گندم و برنج در بندر چابهار تخلیه و یا در دست تخلیه قرار دارد.

وی افزود: این میزان تخلیه کالای اساسی بیش از دو برابر میزان کالای تخلیه شده در مدت مشابه سال گذشته است.

عسکری نسب در پایان خاطرنشان کرد: همچنین در این مدت ۲۲۵ هزار تن برنج به صورت حمل کانتینری توسط شناورهای کوچک از بنادر مبادی تأمین برنج مورد نیاز کشور به بندر چابهار منتقل و توزیع شده است.

کد خبر 6715495
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها