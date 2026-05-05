تحویل ۱۴۰ پروژه آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر سیدرضا حسینینیک ظهر سهشنبه در همایش نکوداشت مقام معلم در سالن اجتماعات فردوسی گچساران گفت: تا مهر امسال هیچ مدرسه کانکسی مستقل با بیش از ۱۰ دانشآموز در استان نخواهیم داشت.
وی با اشاره به اجرای طرح نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و پرورشی افزود: با کمک مردم، خیرین ، این نهضت را آغاز کردیم و هماکنون بالای ۱۴۰ پروژه آماده تحویل به آموزشوپرورش است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان اظهار کرر: تلاش میشود تا زمان مشخص شده، همه مدارس برچیده شوند.
وی تأکید کرد: جنگ هیچ تأثیری در ساختوساز فضاهای آموزشی نداشته و پروژههای ما فعال است، قول دادهایم تا مهر امسال ۶۰ مدرسه را برای آموزشوپرورش ببندیم فضاهای آموزشی کامل شوند.
حسینی نیک اضافه کرد: تورم و گرانی را قبول داریم، اما در استان هماکنون ۳ هزار میلیارد تومان برای فصل آموزش در اختیار داریم که عدد بزرگی است.
وی گفت: از ۱۲ فروردین همه مدارسی که امکان تغییر نام دارند، به نام شهدای جنگ و دانشآموزان شهید نامگذاری میشوند.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان افزود: مدارس ۵۵ و ۷۵ متری برای ما بهاندازه ۱۰۰ مدرسه روستایی مهم است.
وی اضافه کرد: استخر دانشآموزی شهرستان گچساران با ۴۰ میلیارد تومان در هفته آینده افتتاح میشود.
