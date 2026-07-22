به گزارش خبرنگار مهر، پیروز کرمی ظهر چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان از برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از ۷۴ پروژه آموزشی تا آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: با وجود سرانه آموزشی بالاتر از میانگین کشور، شهرستان بویراحمد همچنان با کمبود فضای آموزشی روبه‌رو است.

وی با اشاره به اجرای طرح ملی توسعه عدالت آموزشی اظهار کرد: در این طرح، ۲۱۸ پروژه آموزشی در سطح استان تعریف شده که شامل ۱۱۸ مدرسه سنگی با ۵۸۱ کلاس، ۶۰ مدرسه کانکسی با ۱۱۸ کلاس، ۲۰ مدرسه تخریب و بازسازی با ۸۶ کلاس و ۲۰ پروژه نیمه‌تمام با ۱۹۸ کلاس درس است.

سرپرست اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی استان ۸.۶۹ مترمربع است، افزود: این میزان ۳.۲۴ درصد بالاتر از میانگین کشوری است، اما به دلیل مهاجرپذیری شهرستان بویراحمد، همچنان کمبود فضای آموزشی در این شهرستان احساس می‌شود.

وی با اشاره به توزیع پروژه‌ها گفت: شهرستان‌های بویراحمد و مارگون با ۱۰۴ پروژه، کهگیلویه، لنده و بهمئی با ۹۲ پروژه و گچساران و باشت با ۲۲ پروژه، بیشترین سهم را در اجرای طرح توسعه عدالت آموزشی دارند.

کرمی با تشریح روند پیشرفت پروژه‌ها تصریح کرد: از مجموع ۲۱۸ پروژه، ۱۴۳ پروژه تکمیل شده، ۳۱ پروژه بین ۷۰ تا ۹۸ درصد، ۲۴ پروژه بین ۴۰ تا ۷۰ درصد و ۲۰ پروژه کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند که از این تعداد، ۱۲ پروژه هنوز آغاز نشده و نیازمند تعیین تکلیف است.

وی ادامه داد: از ۸۴ پروژه هدف‌گذاری شده برای تحویل تا مهرماه، تلاش می‌کنیم ۷۴ پروژه را تا آغاز سال تحصیلی جدید به بهره‌برداری برسانیم و سایر پروژه‌ها نیز تا مهر ۱۴۰۶ تکمیل خواهند شد.

سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های شاخص استان گفت: مدرسه الزهرای یاسوج با زیربنای ۲ هزار و ۹۰۰ مترمربع و اعتبار ۳۷ میلیارد تومان، اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای افتتاح آن تا مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: مدارس بن‌الح، عفاف گوشه و حضرت معصومه (س) نیز با مشارکت بنیاد علوی در حال اجرا هستند و پیش‌بینی می‌شود تا آغاز سال تحصیلی جدید تکمیل شوند.

کرمی با اشاره به مشکلات اعتباری برخی پروژه‌ها اظهار کرد: پروژه‌هایی مانند مدرسه هاجر و عفاف گوشه به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بودند که با جذب پیمانکاران جدید، عملیات اجرایی آنها از سر گرفته شده است.

سرپرست اداره‌کل نوسازی مدارس استان در پایان با اشاره به افزایش هزینه‌های محوطه‌سازی، دیوارکشی، تأسیسات و سرویس‌های بهداشتی مدارس به دلیل تورم، تأکید کرد: تأمین اعتبار این بخش‌ها نیازمند منابع جداگانه است تا روند تکمیل و تحویل مدارس با سرعت بیشتری انجام شود.